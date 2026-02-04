松村北斗、旅人の目印“北斗七星”由来の名前に想い「親孝行ができたかな」
6人組グループ・SixTONESの松村北斗が4日、都内で行われた、2026年『第50回エランドール賞』授賞式に参加した。映画・テレビ業界における功績や将来性を称える同賞を受賞したことで「一つひとつ僕が頑張れているのは身近で支えてくれる人や『感動した』と言ってくださる方のおかげでしかない」と感謝の言葉を口にした。
【写真】感動…固い握手を交わす松村北斗＆新海誠監督
「いつまでもありがとうと思うだけでなくそれ以上のことを当たり前のように作品を通して感動や楽しい、映画でしか出会ったことのない感情を経験する媒体になれたら」と改めて気を引き締めた。
さらに「名前の由来が“北斗”と星からきていて。昔、旅人が星を目印に進んでいた、と。なかなかそういう人間じゃないと思っていた。でも、心が追いつかなくても事実そうなっていけたら。1番のおおもとは親なので親に対しても親孝行ができたかな」と噛み締めつつ「そういうものを通して、応援してくださる方の栄養としていっぱい吸い取られて枯れていけたらな」と独自の表現で喜びを表した。
この日は松村のほか、エランドール賞を受賞した岡山天音、夏帆、佐藤二朗、高石あかり、芳根京子、アクターズセミナー賞の秋本雄基、朝比奈まお、新井美羽、上村侑が参加した。
