「逆走しすぎだろぉ」子供もあきれる程の雪道逆走で大混乱　「またか」同じ場所同じ時間に信号無視する車　岩手・群馬

雪が降り積もる岩手県、片側2車線の道路で目撃されたのは、対向車線に大きくはみ出した1台の車。

逆走状態です。

突然現れた逆走車に道路は大混乱。

同乗していた目撃者の息子も、思わず「逆走しすぎだろぉ…」とつぶやきます。

目撃者によりますと、この車を運転していたのは高齢者のように見えたということです。

通勤時間帯の群馬・邑楽町でも、危険な瞬間が目撃されました。

対向車線を右折する車の後ろから現れた1台の車。

猛スピードで走り抜けていきますが目の前の信号は赤、信号無視です。

目撃者：

迷いが全くなかった。迷いがなく信号を守らないのが普通なんだと思います。毎日のようにやっているんだろうなと感じました。

通勤のため、いつも同じ時間に同じ場所を走るという目撃者。

実は1月20日にも、近くの交差点で同じような車が右折車線を直進して信号無視をする瞬間を目撃したといいます。

目撃者：

小学生、中学生も通る道なのでなおさら危ない。まさかやらないだろうと思ったら、「またか…」という感じ。お願いだから運転しないでください…。