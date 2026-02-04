「レースアンバサダーアワード2024」受賞のレースクイーン（レースアンバサダー）でモデルの央川かこ（31）が4日、自身のXを更新。「家族のような存在」の死を報告した。

「わたしにとって家族のような存在の子が13歳という若さで自らの命を絶ってしまい、一旦は一命を取り留めたものの意識が戻らない日が3週間つづき4日前に息を引き取りました」と書き出した。

続けて「小さい時から『かこ姉ちゃん！』と言って公園で遊んだり絵を描いて見せてくれたりする明るい子だったから現実に頭が追いつかず、自ら命を絶つほど思い詰められていたのかと思うとSNSを投稿する気持ちにもなれなかったのでお仕事関係以外の投稿は控えさせて頂いていました」と明かした。

そして「わたしも今まで自分は誰にも必要ない人間なんじゃないかとか、”死ね””消える”と言った誹謗中傷のDMで自分はいなくなった方がいいんじゃないかと思ったことも何度もあります。この投稿を見てくださっている方の中にも辛いことや悲しいことがあって同じ想いをした経験がある方もいると思います」と記述。

さらに「でもどれだけ思い詰めても絶対に一人じゃないこと、あなたがいなくなると悲しむ人が必ずいることを忘れないでいてほしくて、この投稿を書くことを決めました。あまりにも突然の別れになってしまってお見送りをした後でもまだ信じたくありませんが、いつもわたしに可愛い笑顔で元気と癒しをくれたことを絶対に忘れません」とつづった上で「生まれてきてくれて本当にありがとう！！」と締めくくった。

央川は神戸市出身で、17年にレースクイーンの活動を開始。現在は「au」のカーレースチームに所属。公称サイズは身長172センチ。「9頭身レースクイーン」とも称され「かこ様」の愛称でも人気。