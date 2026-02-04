¡Ú½°±¡Áª¡Û±óÆ£·É¼óÁêÊäº´´±¤¬à£Õ£Æ£ÏµÄ°÷á¤ò±þ±ç±éÀâ¡¡£Õ£Æ£ÏµÄÏ¢¤Î·ëÀ®ÈëÏÃÌÀ¤«¤¹
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Î±óÆ£·É¼óÁêÊäº´´±¤¬£´Æü¡¢¿ÀÆàÀî£±¶è¤«¤é½ÐÇÏ¤·¤Æ¤¤¤ëà£Õ£Æ£ÏµÄ°÷á¤Î±þ±ç±éÀâ¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¡¢£Õ£Æ£ÏµÄÏ¢¤Î·ëÀ®ÈëÏÃ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡½°µÄ±¡Áªµó¡Ê£¸ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Ç¡¢¿ÀÆàÀî£±¶è¤«¤é½ÐÇÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¸µ¿¦¤Îà£Õ£Æ£ÏµÄ°÷á¤³¤ÈÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÀõÀîµÁ¼£»á¤¬Æ±Æü¡¢µþµÞ¶âÂôÊ¸¸Ë±ØÀ¾¸ý¤Ç³¹Æ¬±éÀâ¤·¤¿¡£
¡¡±þ±ç¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿±óÆ£»á¤Ï¡¢Ä¶ÅÞÇÉ¤ÎµÄ°÷Ï¢ÌÁ¡Ö£Õ£Æ£ÏµÄÏ¢¡Ê°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤«¤é¹Í¤¨¤ëÌ¤³ÎÇ§°Û¾ï¸½¾Ý²òÌÀµÄ°÷Ï¢ÌÁ¡Ë¡×¤ÎÉû²ñÄ¹¤À¡£
¡¡±óÆ£»á¤Ï¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÌäÂê¤ò¾Ü½Ò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤È¤ÎÏ¢Î©¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò½Ò¤Ù¡¢Í¿ÅÞ¤È¤·¤Æ¤ÎÀÕÇ¤¤¢¤ëÎ©¾ì¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤À¤±¤Ç¤ÏÁ°¤Ë¿Ê¤Þ¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¹â»ÔÁáÉÄÁíÍý¤¬º¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦»þ¤Ë»ä¤¬¼óÁêÊäº´´±¤È¤·¤Æ´±Å¡¤Ë¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¥¢¥¯¥»¥ë¤È¥Ö¥ì¡¼¥¤òÆ§¤ß¹þ¤ß¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¤ò°®¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹â»ÔÀ¯¸¢¤ò»Ù¤¨¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë£Õ£Æ£ÏµÄÏ¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡±óÆ£»á¤Ï¡ÖÀ¤³¦¤¬£Õ£Æ£Ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆàÂ¾¹ñ¤ÎºÇ¿·Ê¼´ï¤Î²ÄÇ½Àá¤òÁ°Äó¤Ë°ÂÁ´ÊÝ¾ã¾å¤ÎÌäÂê¤È¤·¤Æ¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢ÆüËÜ¤À¤±¤¬¥ª¥«¥ë¥È°·¤¤¤·¤Æ¡¢£Õ£Æ£Ï¤È¸þ¤¹ç¤¦¤Î¤¬ÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÀõÀî¤µ¤ó¤Ï¤½¤³¤ÎÂçÀÚ¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÀõÀî¤µ¤ó¤«¤é¡Ø£Õ£Æ£ÏµÄÏ¢¤òºî¤ê¤¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤É¤¦¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ù¤ÈÁêÃÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¸µËÉ±ÒÂç¿Ã¤ÎÉÍÅÄÌ÷°ì¤µ¤ó¤ËµÄÏ¢¤Î²ñÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤µ¤ó¤Ë´´»öÄ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¤È¡¢ËÍ¤ÎÊý¤«¤é¤ª´ê¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ºÇ½é¤Ï¥Ý¥±¥Ã¤È¤·¤¿´é¤ò¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¡ØÆüËÜ¤Ï£Õ£Æ£Ï¤ÇÀ¤³¦¤Ë¸å¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ò¹Í¤¨¤¿¤é½ÅÍ×¤À¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÀõÀî¤µ¤ó¤¬»öÌ³¶ÉÄ¹¤È¤·¤Æ¿ÔÎÏ¤·¤Æ¡¢µÄÏ¢¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡ÖÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ï¡¢º£¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤¤¤í¤ó¤ÊÊÑ²½¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¹ñ¤Å¤¯¤ê¤ò¹Í¤¨¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤Î³¹Æ¬±éÀâ¤òÄ°¤¤¤¿£Õ£Æ£Ï¸¦µæ²È¤ÎÃÝËÜÎÉ»á¤Ï¡Ö¼«Ì±¤È°Ý¿·¤òÏ¢Î©¤µ¤»¤¿Î©Ìò¼Ô¡¢¤Þ¤¿·ûÀ¯»Ë¾å½é¤Î£Õ£Æ£ÏµÄÏ¢¤òÀßÎ©¤µ¤»¤¿¼ÂÀÓ¡£±óÆ£·É¼óÁêÊäº´´±¤Ë¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤È±§Ãè¿Í¤È¤Î·ë¤Ó¤Î¿À¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£