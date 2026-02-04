ソフトバンク・小久保裕紀監督（５４）が４日、イヒネ・イツア内野手（２１）を外野メインで起用する方針を示した。「遊撃、三塁で使う可能性はほぼゼロ。僕だけの意見ではなく、フロントと話をして、脚力を生かした代走と外野の守備固め」とコンバートの構想を明かした。

誉（愛知）から２２年のドラフト１位でプロ入りしたイヒネは昨年５月３０日の楽天戦に代走としてプロデビュー。２軍では昨季、打率２割５分９厘、３０盗塁をマークした。指揮官によると、今キャンプでも周東に３０メートル走で敗れて悔しがるほど、足には自信があるという。「ポンというフライよりも、常に低いライナーを打つ練習をやっていて、成功体験をつかんだんじゃないか」と太鼓判を押す。

連日、早出から練習を積むイヒネも「試合に出られるところならどこでも。そこはずっとぶれていない」と望むところだ。勝負のプロ４年目にこだわりを捨て、働き場所を探す。（森口 登生）

◆イヒネ・イツア ２００４年９月２日、名古屋市生まれ。２１歳。両親はナイジェリア出身。萩山中では軟式の東山クラブで２年春、夏に全国大会準優勝。誉（愛知）では３年夏の愛知大会で３回戦敗退するなど、甲子園出場なし。１軍出場は１試合のみも、２５年は２軍で打率２割５分９厘、５本塁打、４４打点、３０盗塁。７月には「月間ＭＶＰ」も受賞。１８４センチ、８３キロ。右投左打。今季の推定年俸は８５０万円。