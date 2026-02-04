ドル円一時１５６．６７レベル、上昇継続＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ドル円は156.67レベルまで本日の高値を伸ばしている。衆院選を控えて、与党勢力が優に過半数を上回るとの見方から、円売りが優勢になっている。ロンドン時間に入るとユーロドルやポンドドルが反落するなどドル買いの動きも加わっている。ただ、選挙に対する思惑が円安の背景となっており、政府日銀がファンダメンタルズに基づかない円安と判断すれば、為替レートチェックや実弾介入の可能性も否定はできない状況になりつつある。



USD/JPY 156.64 EUR/JPY 185.17 EUR/USD 1.1812

