女優眄个△り（23）が4日、都内で行われた前年度に優れた演技をみせた俳優らに贈る日本映画テレビプロデューサー協会主催「2026年 第50回エランドール賞」授賞式に出席した。

NHK連続テレビ小説「ばけばけ」出演など活躍の1年を過ごし「保育園の頃から俳優になることが夢だったので、まだ実感もわいていないです」と喜び「どの現場でも私は出会う人に恵まれすぎていて、いつ思い返してもすごくキラキラしています。いろんなことを感じさせてくれる作品に出会った昨年でした。これからも夢は俳優だと言い続けられるように作品に向き合っていきたいです」とあいさつした。

受賞は「ばけばけ」の撮影に向かう途中で聞いたという。「もう固まってしまって。去年もその前から自分の中で現実が現実じゃないような日々が続いていて。このような栄誉ある賞をいただけることに夢のような感覚があります」とかみしめた。

お祝いゲストには「ばけばけ」で共演した吉沢亮が登場した。吉沢からは「とにかくお芝居が素晴らしくて、息づかいひとつで作品の質が上がる本当に素晴らしい女優さんだなと思わせていただけます。とにかく人柄が素晴らしくて、本当にスタッフ、キャストのみなさんが愛して止まない、エネルギッシュさとあらゆる気遣いと本当に素晴らしい情熱があるなと思います。1人のファンとしてまたご一緒できることが楽しみです」と声をかけられた。眄个蓮崛杼できなかったお言葉だったのでびっくりしています」と恐縮していた。

質疑応答では「忙しくないか」と問われ「忙しいのが好きなんだろうなと思いました、今も『明日のセリフどうしよう』みたいな感じですが、その日々がすごくかけがえのない日々ですし、朝ドラのヒロインが一番の夢だったので、どんなにきついと思っても絶対に取りこぼしてはいけないと。悔しいと思っても楽しい毎日でも全部を刻んで次につなげられたらいいなと思います」と力を込めた。

エランドール賞は、眄个里曚、SixTONES松村北斗、岡山天音、夏帆、佐藤二朗、芳根京子も受賞。プロデューサー賞／田中・平田賞を映画「国宝」、ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」、同奨励賞を映画「爆弾」、ドラマ「ホットスポット」、特別賞を映画「国宝」制作チームが受賞した。