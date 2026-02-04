秋田県酒造協同組合は、2026年4月4日(土)〜5日(日)の2日間、恵比寿ガーデンプレイス・センター広場で「秋田の酒を楽しむ会in東京」を開催します。

2024年にも開催され大盛況となった本イベント、新政など28蔵元が参加し、人気の地酒を50種類以上も飲み比べることができます。有料チケット制となっており、前売券は3,500円（お酒券15枚付）から販売。春の恵比寿で、秋田の美酒に酔いしれる至福のひとときをお楽しみください。

参加蔵元28社

前売券は2026年2月4日12時からイープラスで販売（先着順）。どれから飲むか迷いすぎて、恵比寿の広場で立ち尽くす利用者が続出する予感。人気銘柄は早期に完売になる場合もあるとのことで、早めのチェックが鉄則です！

お酒が進みすぎて帰りたくない件

お酒だけでは終わりません！秋田県アンテナショップ「あきた美彩館」や「秋田ふるさと館」が出張し、お酒のお供に欠かせない秋田の味覚を販売。秋田県産のおつまみを食べながらの1杯は格別です。春の陽気に誘われて、恵比寿で秋田の「酒の力」を全身で受け止めましょう！

「秋田の酒を楽しむ会in東京」概要

開催日程・会場

・日程：2026年4月4日(土)16:00〜19:00、5日(日)11:00〜16:00

・会場：恵比寿ガーデンプレイス センター広場（東京都渋谷区恵比寿4-20）

・アクセス：JR山手線「恵比寿駅」東口から徒歩約5分、動く歩道「恵比寿スカイウォーク」利用が便利です。

チケット情報

・前売チケット：3,500円（お酒券15枚分）、7,000円（お酒券30枚分）

・当日券：4,000円（お酒券15枚分）、8,000円（お酒券30枚分）

※2026年2月4日12時よりイープラスで販売開始。

参加予定蔵元

2026年の春は、恵比寿で秋田の美酒に酔いしれる最高の週末を過ごしましょう。

（画像：秋田県酒造協同組合）

