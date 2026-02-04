C大阪が今季キャプテンの2人を発表! 続投のMF田中駿汰「タイトルを勝ち取れるように全力で戦います」
セレッソ大阪は4日、2026明治安田J1百年構想リーグにおけるキャプテンがMF田中駿汰(28)、DF畠中槙之輔(30)に決定したことを発表した。
田中はクラブ公式サイトを通じ、「昨シーズンに引き続き、キャプテンを務めさせていただきます。畠中選手と共に、協力しながらチーム全員が同じ目線で歩んでいけるように、自分の持てる力を存分に発揮していきたいです。今シーズンこそはタイトルを勝ち取れるように全力で戦います。引き続き熱い声援よろしくお願いします」と挨拶している。
畠中は「百年構想リーグ、田中駿汰選手と共にキャプテンを務めさせていただくことになりました。チームを高いところへ引っ張っていけるように、手本となって頑張っていきます。よろしくお願いします」と述べた。
