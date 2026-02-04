明日2月5日（木）よる7時から（※一部地域ではよる8時から）放送の「ぐるぐるナインティナイン 2時間SP」は、新企画「いらない服ピッタリ売ってゴチになります」と「木村佳乃&竹内涼真参戦ゴチ」の2本立て。

「いらない服ピッタリ売ってゴチになります」は、オシャレ芸能人が自宅のクローゼットからレアモノ＆ブランド品を持ちこんで買い取り査定バトルに挑む企画。それぞれ査定金額が合計で5万円ピッタリになるように、服や靴をチョイス。一番近かった人には賞金10万円をゴチ。さらにピタリ賞も！ただし一番遠ければ買い取り金額を寄付してもらう。

査定を行う会場は、今若者に大人気の「スーパーセカンドストリート」。バトル参加者は岡村隆史（ナインティナイン）、ゲストの井上裕介（NON STYLE）、西山茉希、島崎遥香。見届け人は、ダンス＆ボーカルグループFANTASTICSのボーカルで、俳優としても活躍する中島颯太。

ファースト査定では、井上はあの大人気漫画とのコラボスーツを出品。すでに販売が終了しているレア物なので高額と読むが果たして？元「CanCam」専属モデルの西山が持ち込んだアイテムの数々には、一同が「高そう！」と声を上げる。その中で、気に入って買ったもののメンズサイズが気になるというハイブランドのダウンジャケットを出す。その査定の説明には思わず赤面⁉ 島崎は普段から不用品を引き取ってもらっているといい、あえてシミがついたブランドのデニムを選ぶが、買取可能なのか？

岡村はクローゼットを一掃する勢いで、大量の衣類を持ち込む。しかし、本人も自信を持って出した人気ブランドのダメージジーンズの査定には言葉を失う⁉ そしてファイナル査定では岡村がとんでもない策に出るが、これが吉とでるか凶と出るか？島崎は「完璧です」と言ったものの徐々に不安を隠せなくなる…。

プロの査定に中島は「どうやって見てるのか？普段どこを見ているのか？」と興味津々。驚きの査定額が続々発表されるが、プロの査定ポイントの解説には一同感心。オシャレ芸能人の真価が問われるこの企画。その結果には矢部浩之が「びっくりしますよ！」と言い騒然となる。果たして優勝するのは誰？