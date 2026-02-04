災害時に避難所での生活を改善するために、県はトイレカーや水の再利用ができる循環型のシャワーを導入しました。



4日、県と水の循環システムを製造する「WOTA」が協定を結びました。災害が起きた時に水の再利用ができる循環型のシャワーと手洗い機を迅速に避難所などに届けるというものです。2024年の能登半島地震では生活用水が使えなくなったため、このシャワーと手洗い機が約300台使われたということです。





（塩田知事）「本県が被災した際にも避難生活における良好な入浴機会等を確保できるものと期待をしている」（WOTA・越智浩樹執行役員）「激甚災害が起きたときには、全国の皆さんと一緒に被災地に我々のシステムを届けられるような仕組みを作りたくて活動をしている」鹿児島との協定は全国で13番目でWOTAは47都道府県との協定を目指すとしています。このほか――。（記者）「県が導入したこちらの車の中には、トイレが2つあり災害時に使われるということです」県は、断水しても使うことができるトイレカー2台を導入しました。能登半島地震を教訓に避難所のトイレの環境を改善することが目的です。温水洗浄付きのトイレが2つ設置されていて最大200回使うことができます。バッテリーやソーラーパネルで稼働するため停電の状態でも使うことができます。（県危機管理防災局・冨吉宏治次長）「トイレカー、水循環型シャワー、水循環型の手洗い機は持ち運びがしやすい。どこにも移動ができる特性がある。僻地でも道が細いところでもトイレカーなら行ける、非常に役立つもの」県は各市町村にも普及していきたいとしています。