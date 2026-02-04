「女子校のリアル」

◆テーマ【女子校のリアル】

女性だけの空間で育まれる独自の文化や価値観がある「女子校」。

思春期を異性の目がない環境でのびのびと過ごせる反面、

卒業後、社会に出て初めて感じるギャップも多いという。

今回は「女子校のリアル」についてDEEPに語らいます。

▼◯◯は隠さず持ち歩く 元バレーボール日本代表・大山加奈の女子校生活

▼人前で鼻をかむのは下品？神田愛花が大学生になって感じたギャップ

▼「男性に膝の後ろを見せてはいけない」辛酸なめ子が聞いた女子校の独特なルール

▼異性と話すだけで顔が真っ赤に…大島由香里が共学で受けた洗礼

▼女子校出身者あるある！？異性に頼るより自分でやるのが当たり前

▼R-1グランプリ王者・友田オレと考える 女子校に入るメリット

MC

上田晋也

メンバー

いとうあさこ

ゲスト

友田オレ /

大島由香里、大山加奈、神田愛花、辛酸なめ子 ※50音順