災害時に食料品などの物資をスムーズに地域住民に届けることなどを目的に４日、岩国市錦町でドローンを使った実証実験が行われました。



実証実験はコープやまぐちや岩国市、物流ドローンの企画・運航サービスを手掛ける「Alter Sky」などでつくる「錦町ドローン宅配協議会」が行いました。



登場したのは縦・横の長さがおよそ3メートルほどの物資運搬用ドローンです。





実証実験では重さおよそ8キロの食料品を搭載し「道の駅ピュアラインにしき」から、3キロほど離れた府谷集会所まで届けます。出発からおよそ7分…ドローンが到着しました。車で運ぶ場合、10分以上かかりますがドローンではおよそ7分でした。（地域の人は）「びっくりした。ピンポイントで事故なく降りることはすごい」（岩国市 福田市長）「思ったより音が大きくない印象とプロペラがあるので風はありますがびっくりするほどの風や音はなかったと思う」（コープやまぐち 平本さん）「ドローンは自動運転をしているので運行にかかる人員は最小限でできている。距離的にも最短距離で飛んでいるのでそういったメリットがある」ドローンによる物資輸送には維持管理費や飛行できるエリアの確保など課題はあります。一方で、高齢化や過疎化がより進む山間部では災害時だけでなく、通常時の買い物のサポートなどにも期待が寄せられています。