上野、羽田、香港で相次いで現金が狙われた事件。現場から逃走した車の足取りが、徐々に明らかになってきました。「夜明け前に河川敷に置かれていた」など、新たな証言も出ています。

■厚木市の河川敷で“不審な車”

強盗未遂事件の現場から、約35キロの河川敷。

不審な車を目撃（神奈川・厚木市 4日）

「茂みの方に頭を突っ込んでいた。車がポツンと1台」

見つけたというのが、“不審な車”でした。

不審な車を目撃

「ドキッとしました」

神奈川県厚木市の河川敷で見つかった車。この車が使われたのが、羽田空港で発生した強盗未遂事件です。

1月30日、「催涙スプレーをかけられた」と通報があり、襲われたのは両替商の男性らでした。

警視庁によると、車に乗って近づいてきた4人組の男に催涙スプレーをかけられ、約1億9000万円の現金が入ったスーツケースが奪われそうになったといいます。

■夜明け前には車があった…目撃証言も

通報の時刻は、30日午前0時ごろ。捜査関係者によると、車が見つかったのは半日ほど後のことでした。

「河川敷内に消火器まみれの車が放置されている」との通報を受け、警視庁が車を確認したのは、事件当日の「正午ごろ」。

ただ、不審な車を目撃した男性は…。

──早朝には車が置かれていた？

不審な車を目撃した人

「はい。金曜日（30日）の朝5時40分すぎ」

事件の約5時間半後の夜明け前には、車があったといいます。

不審な車を目撃した人

「消火器みたいなピンクの粉みたいなのがまかれていて、ただ事じゃない感じ」

■逃走車の足取り徐々に…

男らが、指紋などの証拠隠滅を図ったとみられる車。

捜査関係者によると、車は事件の数日前に埼玉県春日部市の月決め駐車場から盗まれたものだといいます。

羽田空港での事件当時には、偽造ナンバープレートがついていたといいますが、厚木市での発見時には外されていたということです。

また、羽田空港の事件の前に上野で発生した強盗事件でも、その後の足取りが分かってきました。

◇

男らは千葉、茨城を経由して栃木に逃走していましたが、事件の3時間半〜4時間後には栃木県内まで到達していたことが、捜査関係者への取材で新たに分かりました。

◇

警視庁は、いずれの事件も暴力団が関与するグループによる犯行の可能性があるとみて捜査を進めるとともに、逃げた男らの行方を追っています。