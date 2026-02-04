『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「ノルウェー皇太子妃の息子 裁判開始 38の罪で起訴」についてお伝えします。

ノルウェーで3日に始まった、注目の裁判。

法廷に立ったのは、ノルウェー王室のメッテマリット皇太子妃の息子マリウス・ボルグ・ホイビー被告（29）です。

ロイター通信によると、ホイビー被告が問われているのは、4件の性的暴行や、1件の家庭内暴力、マリフアナ3.5キロの所持と輸送など、起訴された罪は38件にも及んでいます。

重い罪で有罪判決を受けた場合、数年の懲役刑となる可能性があるといいます。

ホイビー被告は初日の法廷で、性的暴行と家庭内暴力について無罪を主張。スピード違反や無免許運転など一部の軽い罪は認めたということです。

検察

「彼が同じ罪で起訴された他の被告人と同じように扱われることが非常に重要です」

ホイビー被告はノルウェーの皇太子との血縁関係はなく、王位継承権はありません。

皇太子は裁判前に声明を出し、ホイビー被告について「ノルウェー王室の一員ではない」が、「家族の大切な一員」だとした上で、公正な裁判にしてほしいとしています。