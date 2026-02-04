V.LEAGUE MEN EAST（Vリーグ男子 東地区）のつくばユナイテッドSun GAIAは2日（月）、ファン感謝企画「♡バレンタインギフト♡で選手に想いを届けよう！」を実施すると発表した。クラブ公式サイトが伝えている

本キャンペーンではギフティングコミュニティ『エンゲート』を通じた企画を実施。合計1,000PTS相当以上のデジタルギフトをギフティングした方には特典①の「バレンタインオリジナルフォトデータ」を、1選手に対して合計5,000PTS相当以上のデジタルギフトをギフティングした方には特典②の「希望した選手（ギフティングした選手）の直筆サイン&メッセージ付チェキとホワイトデーギフト」に加え、特典①をプレゼントするとしている。

期間は2月2日（月）から15日（日）まで。特典はどちらも3月14日（土）頃の配信、配送を予定している。同一選手に10,000PTSをギフティングした場合は同内容が2セット、複数選手に各5,000PTS以上ギフティングした場合は選手ごとに特典が贈られる。

また、3月7日（土）と8日（日）に牛久運動公園体育館で開催される長野GaRonsとのホームゲーム最終戦に来場した方限定で、リアルイベント特典を実施。特典②のチェキをギフティング対象選手との2ショットチェキとして撮影、そのチェキとホワイトデーギフトが選手より渡される。

さらにスペシャル特典も用意されており、10,000PTS相当以上をギフティングされた方のうち、ランキング上位3名に、好きな選手からのオリジナル動画をプレゼントするという。

豪華な特典が貰えるこの機会をお見逃しなく。