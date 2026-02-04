前職と新人、合わせて3人が議席を争う熊本3区は、農業が盛んな地域で、コメの問題も争点となります。

【写真を見る】現場が嘆く「コメ政策の二転三転」スーパーでは5kg4000円以上で推移 農業が盛んな熊本3区で候補者は？

現在のコメ価格は？

熊本市内のスーパーでは、コメ5kgが税抜き4299円で販売されていました。

ロッキー水前寺店 スーパーバイザー 中熊飛太さん「以前の夏場よりは価格帯が300円から500円は下がった状態」

問屋にコメの在庫があり、入荷状況が安定したことが要因だということです。

ただ、去年の9月以降「4000円以上」で推移し続けています。

ロッキー水前寺店 スーパーバイザー 中熊飛太さん「生産者側の立場も考えると、これぐらい（4000円以上）の値段で妥当なのかな。お客様からの声としては、2000円台の5キロのコメが求められている」

遡ること7か月…

コメをめぐっては、政府の方針が二転三転しています。去年7月、当時の石破総理は。

石破総理（当時）「不安なく増産に取り組めるような新たなコメ政策へと転換します」

事実上の減反政策である「生産調整」から増産へと舵を切りました。

しかしその3か月後、高市内閣が発足すると、鈴木農林水産大臣は。

鈴木農林水産大臣「需要に応じた生産が何よりも原則で基本。増産をし続けることは現実的には難しいだろう」

農家「なぜ稼いではいけないのか」

コロコロと変わる政策に、阿蘇市でコメを生産する農家からはため息が漏れます。

阿蘇市のコメ農家 立石翼さん「祖父の代、父の代、そして僕の代、ずっと二転三転の繰り返しで生産現場は振り回されっぱなし」

今、5月ごろの田植えに向け田んぼを耕す立石さん。毎年、販売価格がわからない状態で作付けしていて、自分たちの収入が見えないと嘆きます。

阿蘇市のコメ農家 立石翼さん「なぜ稼いではいけないのか、疑問に思うことがある。生産者が儲からないことには国も潤わない」

去年7月、JA阿蘇は県内で最もはやく新米の買取価格を農家に示しましたが、立石さんは、作付け前に価格が分かれば計画が立てやすくなるとして、政府に価格の基準を決めてほしいと考えています。

立候補者3人の訴え

当然、コメ政策は食卓にも影響を与えます。

農林水産大臣を経験した自民党・前職の坂本哲志候補は、今の政権の考えを支持します。

自民・前職 坂本哲志 候補（75）「需要に応じた生産をするのが大事。作り過ぎればコメが暴落する、農家の手取りが少なくなる。農業後継者もいなくなる」

一方で、消費者が納得する価格については、5kgで3000円台半ばとみています。

社民党・新人の橋村りか候補は、二転三転する政府の方針を批判します。

社民・新人 橋村りか 候補（53）「量が増えたから減らしちゃえ、減ったから増やせばいいでしょと農水省の大臣が言うこと自体、命に向き合っているとは言えない」

その上で、農家の所得を補償し、安心して生産に取り組んで欲しいと訴えます。

参政党・新人の霍田和佳候補は、コメは増産すべきと考えています。

参政・新人 霍田和佳 候補（39）「コメは増産、備蓄を増やす。地方と大都市を結んで、地方で作った作物は大都市で消費する」

加えて農業関連の予算を積み増して、食料を輸入に頼る現状を変えたいと訴えます。