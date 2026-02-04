ジェイソン・ステイサム新作『シェルター』が中東＆北アフリカで大ヒット 同地域で最も稼げるアクションスターに
ジェイソン・ステイサム主演の新作アクション映画『Shelter（原題）』が、中東及び北アフリカ地域でオープニング興行収入223万ドル（約3.4億円）を記録。同地域で昨年4月に公開された『ワーキングマン』に続く記録となり、ジェイソンは同地域で最も稼げるアクションスターとしての地位を一段と強めた。
【写真】「映画のワンシーンみたい」 婚約者と登場したジェイソン・ステイサム 美しい2ショットが話題に
『Shelter（原題）』は、『グリーンランド ‐地球最後の2日間‐』（2020）や『カンダハル 突破せよ』（2023）のリック・ローマン・ウォーが監督を務める。スコットランドの孤島に身を潜める元特殊部隊員が、自身に物資を届ける少女を暗殺者から守るため、死闘を繰り広げる物語を描く。
VarietyやDeadlineによると、同作は中東及び北アフリカ地域におけるオープニング週末の興行収入で223万ドルを達成。中国の210万ドル（約3.2億円）、イギリスの130万ドル（約2億円）など、世界の主要地域の記録を上回る結果となった。特にサウジアラビアでは、同国内における観客動員数の34.5％、興行収入全体の38％を占める大ヒットとなり、実に週末に映画館に詰め掛けた人の3分の1以上が本作を観た計算になる。
同地域で『Shelter（原題）』の配給を手掛けるFront Row Filmed EntertainmentのCEOジャンルカ・チャクラは声明で、「観客と映画館市場において、非常に不確実な時期であったため、今回の反応は特に意義深い」とコメント。「このような時期において映画は現実逃避の手段として欠かせないものであり、『Shelter』がそのニーズに応えたのは明らかだ。ジェイソン・ステイサムと本地域の観客との絆は比類なく、『Shelter』により、中東及び北アフリカ地域における彼のアクションスターとしての地位がさらに確固たるものになった」と語った。
