BUDDiiSが、2月11日に発売するメジャー1stアルバム『THIS IS BUDDiiS』より、新曲のサビティザーを公開した。

先行配信されているリード曲「#KISSYOU」の他に全形態に収録される「more rain」、「青炎」、「Season To Bloom」、「Feelink」、「Palette of Us」と初回生産限定盤に収録されるユニット曲「NEW OSHI」(FUMINORI・SEIYA・FUMIYA）、「べり〜ぐんない」（KEVIN・MORRIE・SHOW）、「カンケイナイ」（YUMA・TAKUYA・SHOOT）の3曲も加え、全8曲のサビが初解禁された。

SEIYAが楽曲制作した「NEW OSHI」は『推し』をテーマにしたラップ曲だが、サビはBUDDiiSらしく、バディ（ファンの名称）と一緒に楽しんでいる姿をイメージしているという。「べり〜ぐんない」は、ファンクジャンルで「かっこいい」印象を残しつつ、歌詞に深い意味を持たせないクールトンチキ／シュールコミカルソング。「カンケイナイ」は“主人公はいつも自分自身”をテーマにしており、周りの目は気にせず自分らしく生きていこうというメッセージをゆるくポップに歌っているとのこと。

https://youtu.be/h2Viwxa_jmU

また、リード曲「#KISSYOU」のMVのメンバーリアクション動画も公開中だ。

なお2月からは、＜THIS IS BUDDiiS＞を引っ提げ、全国を周る春ツアーも開催する。6月6日、7日には千葉・幕張メッセ イベントホールにて追加公演も決まっている。

◾️メジャー1st アルバム『THIS IS BUDDiiS』

2026年2月11日（水・祝）発売 ▼先行配信「#KISSYOU」

https://lnk.to/KISS_YOU

short ver.：https://buddiis.lnk.to/KISSYOU_short 初回生産限定盤 Type-A（SRCL-13540-1）

初回生産限定盤 Type-B (SRCL-13542-3)

通常盤（SRCL-13544） ▼価格

初回生産限定盤（共通）6,270円（税込）

通常盤 3,000円（税抜）／3,300円（税込） ▼収録内容

・初回生産限定盤Type-A

既存曲を含む合計14曲を収録したCD1枚（初回生産限定盤Type-Bとは4曲違い）

2025年9月に開催したグループ最大規模のアリーナツアー「BUDDiiS vol.10 - COSMiiC -」の大阪城ホール公演から5曲をパッケージ限定版として編集、メイキング映像も収録したBlu-ray1枚 ・初回生産限定盤Type-B

既存曲を含む合計14曲を収録したCD1枚（初回生産限定盤Type-Aとは4曲違い）

メジャー1stアルバム発売を記念した「BUDDiiSスペシャルプライベートパーティー」を収録したBlu-ray1枚 ・通常盤

既存曲を含む合計10曲を収録したCD1枚 詳細：https://buddiis.com/contents/1019430

◾️フリーイベント日程 2026年

1月31日（土）神奈川県：ラゾーナ川崎プラザ 2階ルーファ広場

2月1日（日）愛知県：三井ショッピングパーク ららぽーと名古屋みなとアクルス 屋外イベントスペース「デカゴン」

2月8日（日）兵庫県：TOTTEI PARK

2月11日（水・祝）東京都：新宿住友ビル 三角広場

2月14日（土）埼玉県：イオンレイクタウンmori G 駐車場屋外特設ステージ 詳細：https://buddiis.com/contents/1039677

◾️＜BUDDiiS vol.11 Hall Tour - FLORiiA -＞ 2026年

【千葉】2月27日（金）市川市文化会館＜SOLD OUT＞

【愛知】3月1日（日）愛知県芸術劇場 ＜SOLD OUT＞

【宮城】3月22日（日）東京エレクトロンホール宮城＜SOLD OUT＞

【滋賀】3月28日（土）びわ湖ホール 大ホール＜SOLD OUT＞

【大阪】3月29日（日）フェスティバルホール＜SOLD OUT＞

【北海道】4月12日（日）カナモトホール

【神奈川】4月29日（水・祝）パシフィコ横浜国立大ホール＜SOLD OUT＞

【福岡】5月2日（土）福岡サンパレス

【兵庫】5月4日（月・祝）神戸国際会館こくさいホール＜SOLD OUT＞ ◆追加公演

【千葉】幕張メッセ 幕張イベントホール

6⽉6⽇（⼟）＜1部＞開場12:00 / 開演13:00 ＜2部＞開場17:00 / 開演18:00

6⽉7⽇（⽇）開場14:00 / 開演15:00 詳細：https://buddiis.com/contents/987850