藤井聡太王将、七番勝負１９回目で初の第３局時点負け越し「内容の安定少なかった」永瀬拓矢九段が快勝
将棋の藤井聡太王将＝竜王、名人、王位、棋聖、棋王＝に永瀬拓矢九段が挑戦する第７５期王将戦七番勝負第３局が４日、東京・立川市の「オーベルジュときと」で前日から指し継がれ、先手の永瀬が９１手で勝利。第１局から先手番が勝つ展開となり、シリーズ２勝１敗とした。
午前９時、５５手目の封じ手を開いてリスタート。永瀬は５９手目で７９分、６５手目で６８分と長考を重ねながら、じわじわと藤井を追い詰めた。藤井も７２手目で７０分の考慮。以降の終盤で永瀬はリードを奪い、藤井を寄せ付けなかった。
藤井が１８回登場して１８期すべてタイトル獲得している七番勝負（竜王戦、名人戦、王位戦、王将戦）において、第３局終了時点で１勝２敗と負け越すのは１９回目で初めての経験。永瀬が「次は後手番なので、しっかり準備して入っていくしかないと思います」と話せば、藤井も「第１局も第３局も内容の安定が少ない将棋だった」と反省した。
第４局は１７、１８日に和歌山市の「和歌山城ホール」で指される。
【藤井王将の七番勝負第３局終了時点の勝敗と対局者】
▼竜王戦
２１〇〇〇豊島将之
２２●〇〇広瀬章人
２３〇〇〇伊藤匠
２４〇●〇佐々木勇気
２５〇〇〇〃
▼名人戦
２３〇〇●渡辺明
２４〇〇〇豊島将之
２５〇〇〇永瀬拓矢
▼王位戦
２０〇〇〇木村一基
２１●〇〇豊島将之
２２●〇〇〃
２３〇〇〇佐々木大地
２４〇●〇渡辺明
２５〇〇〇永瀬拓矢
▼王将戦
２１〇〇〇渡辺明
２２〇●〇羽生善治
２３〇〇〇菅井竜也
２４〇〇〇永瀬拓矢
２５●〇●〃
※数字は年度。