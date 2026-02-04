将棋の藤井聡太王将＝竜王、名人、王位、棋聖、棋王＝に永瀬拓矢九段が挑戦する第７５期王将戦七番勝負第３局が４日、東京・立川市の「オーベルジュときと」で前日から指し継がれ、先手の永瀬が９１手で勝利。第１局から先手番が勝つ展開となり、シリーズ２勝１敗とした。

午前９時、５５手目の封じ手を開いてリスタート。永瀬は５９手目で７９分、６５手目で６８分と長考を重ねながら、じわじわと藤井を追い詰めた。藤井も７２手目で７０分の考慮。以降の終盤で永瀬はリードを奪い、藤井を寄せ付けなかった。

藤井が１８回登場して１８期すべてタイトル獲得している七番勝負（竜王戦、名人戦、王位戦、王将戦）において、第３局終了時点で１勝２敗と負け越すのは１９回目で初めての経験。永瀬が「次は後手番なので、しっかり準備して入っていくしかないと思います」と話せば、藤井も「第１局も第３局も内容の安定が少ない将棋だった」と反省した。

第４局は１７、１８日に和歌山市の「和歌山城ホール」で指される。

【藤井王将の七番勝負第３局終了時点の勝敗と対局者】

▼竜王戦

２１〇〇〇豊島将之

２２●〇〇広瀬章人

２３〇〇〇伊藤匠

２４〇●〇佐々木勇気

２５〇〇〇〃

▼名人戦

２３〇〇●渡辺明

２４〇〇〇豊島将之

２５〇〇〇永瀬拓矢

▼王位戦

２０〇〇〇木村一基

２１●〇〇豊島将之

２２●〇〇〃

２３〇〇〇佐々木大地

２４〇●〇渡辺明

２５〇〇〇永瀬拓矢

▼王将戦

２１〇〇〇渡辺明

２２〇●〇羽生善治

２３〇〇〇菅井竜也

２４〇〇〇永瀬拓矢

２５●〇●〃

※数字は年度。