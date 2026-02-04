First Love is Never Returnedが、シングル「最近変わりない？」を本日リリースした。

今作は表題曲としては、初めてArata Yamamoto（G, Cho)が作詞作曲を担当。彼の敬愛するループミュージックを基盤として、ミクスチャーな音楽性の中で日々回り続ける日常をテーマに制作されたという。そのイメージを具現化したMVは、プロデューサーに同郷の山口洋介（Koe .inc）が引き続き担当し、ディレクターは新進気鋭の映像作家・花田健吾が担当している。

また、彼らにとって初となる対バンツアー＜#FLiNR S/S TOUR 2026 “LEAP OUT”＞のゲストアーティストも発表された。「対バンイベントが当たり前のライブハウスで育った僕らから、ワンマン以外にもある楽しさを感じて欲しい」という想いを持って開催される本ツアーは、2026年4月17日の東京・Shibuya WWWはBIGMAMA、4月26日の北海道・札幌cube gardenはRol3ert、5月24日の大阪・Music Club JANUSはNIKO NIKO TAN TANが出演する。チケットは2月7日10時より発売となる。

◆ ◆ ◆

◾️First Love is Never Returned コメント

「最近変わりない？」でしょうか、皆さん。

僕らとしては、リリースの期間が少し空いての新曲となりました。僕らは変わらず札幌でサラリーマンとして生きていて、ループする日常の中で音楽を鳴らしています。そんな感情を、音楽と歌詞含めて久しぶりの楽曲には込めました。何度も何度も聴いてみてください。

そしてお待たせしてしまいましたが、来春からのツアー『#FLiNR S/S TOUR 2026 “LEAP OUT”』の対バン相手を発表します。東京公演はBIGMAMA、札幌公演はRol3ert、大阪公演はNIKO NIKO TAN TANがゲストとして出演してくれます。

僕らにとっては初の対バンツアー。ライブハウスで生きてきた僕らにとっては当たり前だった、対バンがいるからこそ生まれる世界を皆さんと共有したい。ワンマンライブにしか興味がない/行ったことがないという人にも、必ずその素晴らしさが届く日になると思うし、僕らが、そんなライブにしたいと思っています。

すべてのゲストに、僕らにとっては意味があって、間違いなくそれぞれが違う日になります。ただ根底で共通しているのは、僕たちが敬愛しているアーティストだけがここにはラインナップされています。僕らと一緒に、素晴らしいゲスト達のライブも楽しんでください。

2026年、ラブネバはやっと本当の意味で始まります。ここから止まらず行くので一緒に歩んでください。

◆ ◆ ◆

◾️＜#FLiNR S/S TOUR 2026 “LEAP OUT”＞ ツーマン公演

東京編：2026年4月17日（金）東京・Shibuya WWW

札幌編：2026年4月26日（日）北海道・札幌cube garden

大阪編：2026年5月24日（日）大阪・Music Club JANUS 料金：前売り一般 \4,500 学割\3,500

▼チケット：2月7日（土）10時発売開始

ぴあ：https://w.pia.jp/t/flinr2026/

イープラス：https://eplus.jp/flinr/

ローソンチケット：https://l-tike.com/flinr/

◾️ワンマン公演 東京編：2026年7月24日（金）東京

※ワンマン公演詳細は後日発表。