静岡朝日テレビの白木愛奈アナウンサーが3日、自身のインスタグラムを更新。ワンピースの衣装をまとった姿をアップし、反響を呼んでいる。



【写真】後ろで結った髪もキュート 透明感ハンパなさすぎ

「日曜版の衣装です」と書き出した白木アナ。「シンプルながら形が綺麗なワンピース ラインが入っていて大人っぽかったです」と続けた。髪を後ろで結び、白い肌が際立つ姿は透明感抜群。胸元に輝くアクセサリーもオシャレだ。



シンプルながらも美しいラインが印象的なワンピで、スタイルの良さがひと目で分かる。さらに「ヘアメイクさんのおすすめで、かっこいい韓国風のヘアアレンジをしていただきました」とつづった。



「今週後半は4月上旬並みの暖かさがやってきます！ 春が待ち遠しいですね～」と結んだ白木アナに、「とってもお似合い」「スタイルが良くないと着こなせない」「本当に春が待ち遠しいです」とフォロワー。韓国風アレンジにも「めちゃくちゃかわいいヘアスタイル」といた声が上がっていた。



白木アナは東京都出身で慶大卒。「とびっきり！しずおか」や「スポーツパラダイス」などのMCを務めている。



（よろず～ニュース編集部）