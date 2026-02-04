スタッド・ランス中村敬斗が、フランスカップでアシストを記録した

フランス2部スタッド・ランスは現地時間2月3日にフランスカップのラウンド16で同2部ル・マンと対戦し、3-0で快勝。

準々決勝へと駒を進めた。途中出場だったFW中村敬斗はインターセプトからのドリブル、そして丁寧なラストパスでアシストを記録した。

フランス2部リーグで現在首位と3ポイント差の2位につけるランス。同勝ち点で3位につけるル・マンとカップ戦の舞台で激突した。

ホームで戦うランスは前半38分と後半26分にMFテオ・レオーニが得点してリードを奪った。さらに同39分、途中出場の中村がセンターサークル付近で相手のパスをインターセプトし、そのままドリブルを開始。DFを引き付けると、右のオープンスペースへ走り込んだMFヤシン・ベンハタブへ丁寧なラストパスを供給し、ダメ押しの3点目を演出した。今季公式戦18試合で8ゴール3アシストとなった。

スポーツチャンネル「DAZN」の公式Xは「まさに別格」「ドリブルからの一撃必殺スルーパス」としてハイライト動画を公開。ワールドカップでの活躍も期待されるなかで好調を維持する中村のパフォーマンスに対して「最近の敬斗は自信に満ち溢れてる」「その調子を本番まで維持してほしい」といった声がファンから寄せられていた。（FOOTBALL ZONE編集部）