アイドルグループ「日向坂46」の元メンバーで女優の渡邉美穂（25）が4日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）にゲストとして生出演。大学に2日間しか通わず退学したことについて説明した。

プロフィール紹介の際、番組MCを務めるフリーアナウンサーの大島由香里（42）から「ちなみにネットで調べたんですが、大学を2日で辞めたというとんでもない情報が…」と振られると「ほ〜んと良くないですよね」と苦笑い。「これは本当なんですか？」と聞かれると「本当…ですね」と認めた。

「何が起きましたか？」と聞かれると、渡邉は「ちょうどこのお仕事を始めた時が高校3年生の夏だったんです。でも予備校も通って、大学行くつもりで勉強してたんですけど、アイドルになってしまって。それでも大学は進学したんです。ただ、大学に入学する直前ぐらいから凄いお仕事がありがたいことに忙しくなってしまって。最初2日間は行ったんですけど、もう物理的に通えなくなってしまって。結果2日間しかキャンパスに足を運べなくて、そのまま…。休学とかはしたんですけど、復学することなく辞めてしまったという」と説明した。

その上で「これを以前、別の番組でお話しした時にネットニュースにまとめられてしまうわけですね。学費とか入学費がもったいない！親に謝れ！って凄い言われたんですけど。全部自分で払ったので」とサラリ。「カッコいい！」の声が飛ぶと「許してください。一枠無駄にしてしまって申し訳ないです」と手を合わせていた。