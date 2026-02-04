“風呂キャンセル”で話題になった芸人がライブ中に泣いていた過去が明らかになり、千鳥のノブと大悟が大爆笑した。

【映像】“風呂キャンセル”芸人が泣いた衝撃の理由

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくABEMAオリジナルバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには上原わかなが登場した。

芸能界において、決して触れてはいけないとされる共演NG。そんな中、ビスケットブラザーズの原田泰雅は、自身のYouTubeで共演NGを公言している。今後、活躍していくうえで共演NGはないに越したことはない。そこでこの日は、共演NGの芸人にスタジオに登場してもらい、原田と和解をしてもらうという企画「業界に周知してもらいたい ビスブラ原田の共演NGリスト」が放送された。

ほとんど風呂に入らない風呂キャンセル界隈として知られている原田。NSCの同期で15年来の仲間であるマユリカの中谷を共演NGと明かした。中谷に「しゃべりを見てほしい」と宣言した原田に対し、中谷は「しゃべりを見てって言いますけど…」と、反論。原田が後輩を集めて行った自身主催のライブ「原田ビューティークリニック」で、MCとして回したいと言ったにもかかわらず、うまく回せなくてライブ中に泣いたというエピソードを暴露した。誰にも振らずにノンストップで一人で喋り続け、1時間予定のライブをわずか20分で終わらせてしまったという。

さらに、舞台袖で作家から「落ち着いてペースを落とせ」というジェスチャーが送られた際、「おいで」と呼ばれていると誤解した原田は、そのまま走って行ってしまったと明かされた。千鳥のノブと大悟はこのエピソードに大爆笑していた。