藤田ニコル「一番使ってる」“周りと被らない”ヘビロテ香水

藤田ニコルさんが、自身のYouTubeチャンネルに『【質問返し】Instagramで募集していた質問をかなり語りながら返してみました』の動画を投稿。ファンから募集した様々な質問に回答してくれました。中には愛用品を教えてくれる場面も。

■香水

動画内でアイテムの正式名称までは言及していませんでしたが、こちらが藤田さんが紹介されていた香りのようです。

CELINE/ナイトクラビング オードパルファム 15ML トラベルスプレーリフィル×2 税込17,380円（公式サイトより）

バニラやムスクやニコチンの香りが感じられる香水で、ナイトクラブがイメージされているんだとか。

動画内では、ファンから寄せられた「ニコるんの使ってる香水教えてください！」という質問に答える形でこちらを紹介。

藤田さんは「一番使ってるのは」と語り、今のヘビロテ香水だとコメント。

その香りについても「ちょっとなんかセクシーな感じ」と自身の感想を明かしていました。

また、こちらを選んだ理由についても「周りにつけてる人が全然いなくて」「被らない匂いとして1個選びました」と使っている人をあまり見かけない香水だとも語ってくれていました！

■動画もチェック

動画内では、その他の質問にも回答！

様々なことに答えてくれていますので、ぜひチェックしてみてくださいね。