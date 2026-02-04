【雪の予想】東京・栃木・群馬・埼玉・茨城・千葉・神奈川・長野・山梨の4日（水）～9日（月）の雪雨シミュレーション【気象庁/2月4日午後7時更新 関東甲信】
気象庁によりますと、関東甲信地方は、おおむね晴れています。
４日は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れ後曇りとなるでしょう。
５日は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れや曇りとなるでしょう。
関東地方と伊豆諸島の海上では、４日は波がやや高く、５日は波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。
シミュレーションでは、7日と8日に関東甲信に雪雲があります。
※GSMは比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。
４日（水）～９日（月）の雪雨シミュレーション
４日（水）
東京地方は、４日は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れ夜遅く曇りとなるでしょう。
神奈川県は、高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れで夜は曇りとなるでしょう。
千葉県は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、晴れ夜曇りとなるでしょう。
埼玉県は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れで夜遅くは曇りとなるでしょう。
群馬県は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、晴れで夜は曇りとなるでしょう。
栃木県は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、晴れで夜遅くは曇りとなるでしょう。
茨城県は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、晴れ夜曇りとなるでしょう。
山梨県は、高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れで夜は曇りとなるでしょう。
長野県は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れで夜は曇りとなるでしょう。
５日（木）
５日の東京地方は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れ時々曇りとなるでしょう。
神奈川県は、高気圧に覆われますが、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れで昼前から昼過ぎは曇りとなるでしょう。
千葉県は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、晴れ時々曇りとなる見込みです。
埼玉県は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れ時々曇りとなるでしょう。
群馬県は、高気圧に覆われるため、晴れる見込みです。
栃木県は、高気圧に覆われるため、晴れる見込みです。
茨城県は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けるため、晴れ時々曇りとなる見込みです。
山梨県は、高気圧に覆われるため、晴れる見込みです。
長野県は、高気圧に覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため、晴れ昼前から時々曇りとなるでしょう。
６日（金）
７日（土）
８日（日）
９日（月）
