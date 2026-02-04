投開票まで１週間を切る衆議院議員選挙は、各陣営の動きが熱を帯びています。

【写真を見る】衆議院選挙 各候補者の力を込めた訴えを比較（山形）

きょうは、各候補がこれまでの選挙戦で力を込めて訴えてきたことを比較していきます。

県１区に立候補したのは、届け出順に自民党の新人、遠藤寛明さん（３９）、中道改革連合の前職、原田和広さん（５２）、参政党の新人、櫻田恭子さん（４４）の３人です。

自民・新 遠藤寛明氏「この山形の農業をしっかり守っていく、それが私にとって重要な形です」

自民党の遠藤さんが公示日から変わらずに訴えているのが農業政策です。気候変動に対応した農業支援や、農家の所得向上につながる仕組みづくりなどを訴えています。

自民・新 遠藤寛明氏「農家の皆さんから切実な声を毎年毎年聞いている。やっぱり山形の農業が元気にならなければ山形が元気になりません」

中道・前 原田和広氏「まずこの物価高対策、これに対して手を打つことを放棄した。これは許せません」

中道改革連合の原田さんは物価高対策について力を込めます。食料品の消費税を恒久的にゼロにするほか、法人税の減税など中小企業支援を訴えます。



中道・前 原田和広氏「山形県は中小企業が９９．９％を占めています。社会保険料の軽減措置をとってあげなかったら、人は中小企業に残ってくれないですよ」

参政・新 櫻田恭子氏「農業、所得が低い。こういった問題に直面し、今高齢化、農業してくださる若い方がいらっしゃらない」

参政党の櫻田さんは 農業を取り巻く現状に触れ、担い手不足を解消する仕組みづくりの重要性を訴えます。

参政・新人 櫻田恭子氏「国からしっかり所得を補償できるように、私は国に訴えていきたいと思います」

■県２区は



続いて、県２区です。国民民主党の前職、菊池大二郎さん（４３）、自民党の前職、鈴木憲和さん（４４）、共産党の新人、岩本康嗣さん（６０）の３人が立候補しています。

国民・前 菊池大二郎氏「台所に届く政治を現して、もっと手取りを増やしていかなければなりません」

国民民主党の菊池さんは減税以外の物価高対策に言及。党が掲げる経済対策を軸に国民の様々な負担を減らすことを訴えます。

国民・前 菊池大二郎氏「年収の壁も、まだまだ基礎控除の部分で所得制限があります。この壁もしっかり我々、動かしていかなければなりません」

自民・前 鈴木憲和氏「もっともっと稼いでいくことのできる、食は農林水産業は日本経済の柱になる、そんな未来を一緒になって作っていきたいと思っています」

自民党の鈴木さんは現・農水大臣として農業政策の推進を強調しています。また、インフラ整備などにより、中山間地域や離島などの農業支援にも力を入れたいと訴えます。

自民・前 鈴木憲和氏「踏ん張ってくれている人たちもたくさんいます。中山間地域であったとしても、それなりにがんばったら、自分はこの地域で稼いでいけるんだな、こういうふうに思える道筋を示したい」

共産・新 岩本康嗣氏「富が、大企業・富裕層に大きく偏っている。その結果、物価高、暮らしが良くならない」

共産党の岩本さんが時間をかけて訴えているのが税制改革。増税が続く消費税に対して減税を続ける法人税を見直すことで、国民の暮らしに還元できるとしています。

共産・新 岩本康嗣氏「行き過ぎた大企業優遇税制、行き過ぎた富裕層に対する減税、これを正すことで財源を生み出すのが筋だと訴えている」

■県３区は

県３区には中道改革連合の新人、落合拓磨さん（２８）、参政党の新人、遠藤和史さん（６０）、自民党の前職、加藤鮎子さん（４６）、国民民主党の新人、喜多恒介さん（３６）の４人が立候補しています。

中道・新 落合拓磨氏「危機のときには太平洋側を支えてあげられるくらい、この日本海側が強くならなければいけない」

中道改革連合の落合さんが力を込めるのが災害対策。東日本大震災やおととしの７月豪雨など、水害対策を強化したいと訴えます。



中道・新 落合拓磨氏「災害に強く危機に強く、そして人にやさしいそんな日本列島をここから庄内・最上からつくっていこうではありませんか」

参政・新 遠藤和史氏「人を守るのは食、食を守るのは農業です。そして農業を守るのは政治だと思います」

大学で稲作を学ぶ参政党の遠藤さんは農業の可能性について言及。自給率の低さや輸入に頼る国内の農業の現状に触れ、安定した生産ができる仕組みづくりを訴えます。

参政・新 遠藤和史氏「この山形の基幹産業である農業をしっかりと立て直して、いくらでも米を作っていけるようなそういった国づくりをしていきたい」

自民・前 加藤鮎子氏「県境部分をしっかりと繋ぎ、他の地域とこの庄内が最上がつながって、もう陸の孤島とは言わせない」

党の国土交通部会長を務める自民党の加藤さんが力を込めるのが交通インフラの整備です。

高速道路網、空港の滑走路延伸など地方が抱える交通課題の解決を訴えます。

自民・前 加藤鮎子氏「この庄内に住む方々の交通の便を良くし、物流を良くし、経済波及効果を良くし、交流人口を増やしていく。これを私にやらせていただきたいと思います」

国民・新 喜多恒介氏「私達が大切にしてきた町は、愛する町は消えていく運命にあるんですか。そんなのは嫌です」

県外からの移住者である国民民主党の喜多さんは、人口減少問題に触れながら、手取りを増やす重要性を訴えます。

所得向上がゆとりを生み、地方での子育て環境づくりにつながるとしています。

国民・新 喜多恒介氏「まずは現役世代を豊かにする。そうすることで子どもが増え、働き手が増え、働き手が増えたら社会保障費をおさめる財源ができるんです」

衆議院議員選挙は、今月８日に投票と開票が行われます。