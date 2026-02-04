津波警報が発令された際の避難誘導など確認する訓練が４日、宇部市のJR小野田線で行われました。



訓練は大規模地震が発生し、津波警報が発令された想定で行われJRや宇部市の職員などおよそ90人が参加しました。



車両を使って同様の訓練が行われるのは県内で初めてです。



（運転士）

「逃げてください、津波が来ます」「後ろに走ってください踏切があります」



緊急停車後、乗客役の職員らは、運転士の指示のもと、およそ1メートルの高さから降車、避難場所まで向かう一連の流れを確認しました。





（参加者は）「あの高さの車体からお客様をどのようにして安全に降車いただくかとか、思ったよりも難しかったが参加させてもらって勉強になった」（JR西日本 安全推進部 鈴木 崇士 課長）「（訓練は）鉄道事業者にとってもすごく大事な取り組みだと思っている」「お客様を早く、すみやかに安全な場所に避難してもらうための取り組みを今後も継続していきたい」JR西日本によりますと、県内の路線のうち、津波によって浸水の恐れがある区間は、JR宇部線の新山口駅‐宇部駅間やJR岩徳線の岩国駅から西岩国駅間など複数区間あるいうことです。