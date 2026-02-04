２月８日投開票の衆議院選挙。広島４区は県内唯一の自民・維新の与党対決に、国民の新人も挑む三つ巴の戦いとなっています。



４日、呉市で演説会を開いたのは、自民・前職の新谷正義候補です。そこに、小野田経済安保相も応援に駆け付けました。



■自民・前 新谷正義 候補

「若者が希望を持って、人生設計ができるような社会・経済制度をこれをつくり上げていかなければなりません」



■小野田紀美 経済安保相

「不可能なんてない。私たちで今日ここにいらっしゃるみなさまとそのお友達で、一生懸命地域のみんなで、地域政党自民党、国民政党自民党、新谷さんに頑張ってもらおうじゃないですか」





２月１日、ラストサンデーに新谷候補が訴えたこと。■自民・前 新谷正義 候補「国際的な物価高のなか、我が国も物価高となっているところであります。これは、緊急対策をしていかなければなりません」区割り変更により、呉市と東広島市などが合わさった４区。主に東広島市などを地盤としてきた新谷候補。現在の区割りとなり、小選挙区からは初めての挑戦です。■自民・前 新谷正義 候補「どうしても呉市、竹原市、江田島市、そして大崎上島町が 新人の状態でありますから、より多くの皆さまに会ってですね、お声を聞いてまいりたいと思っております」自民の候補と争うのは、連立を組む維新です。前職の空本誠喜候補はカキの大量死問題について訴えます。■維新・前 空本誠喜 候補「漁協さん、養殖業者さんから細かい要請要望をお聞きしたところでございます。要望を通し各省庁、官僚の方々をしっかり動かしていきたい」維新の中司幹事長も応援に入りました。■維新 中司宏 幹事長「一緒に与党としてもちろん進めることは進めます。私たちは改革の政党ですから前のような自民党であってはいけない。だから選挙も戦わなければならないんです」ラストサンデーは、自身の出身地・呉市を１６年愛用する自転車で駆け回りました。■維新・前 空本誠喜 候補「有権者の方々にしっかりと自分からコミュニケーションとれるじゃないですか。しっかりお話しができるし、いろんな声も聞ける」小選挙区で敗れれば、後がない空本候補。背水の陣で挑みます。■維新・前 空本誠喜 候補「中小企業に勤めていらっしゃるみなさんの手取りをあげること。そのためにはインボイス制度を廃止すること。その策をしっかり私が打っていきます」その与党に挑むのは…■国民 榛葉賀津也 幹事長「玉木代表にラストサンデー最も大事な日曜日どこ行こうかって言った。玉木真っ先に言ったよ。鍋島勢理さんに行ってくれって」国民の榛葉幹事長。重点選挙区と考える新人の鍋島勢理候補の応援に駆け付けました。東広島市の公園には約２５０人が集まりました。■国民・新 鍋島勢理 候補「一票を投じてもなかなか私たちの暮らしに向き合ってもらえないんじゃないかって、そんな若い世代、現役世代の声を聞きます。私はこの古い政治をしっかり変えていきたいと思っています」無党派層や若い世代への支持拡大のため、力を入れているのがＳＮＳです。■国民・新 鍋島勢理 候補「私自身を支持してくださる方も若い世代、現役世代の方が多いので、そこの層に向けてしっかりと思いが届くようなメッセージを意識して」元東広島市議の鍋島候補。初の国政選挙に挑みます。■国民・新 鍋島勢理 候補「物価高で苦しむ国民のみなさまの暮らしをしっかり支えていくためにも、手取りを増やしていくような経済政策進めていきたいと思っています」与党対決に国民の新人が挑む、三つ巴の広島４区。激しい戦いが続きます。（２０２６年２月４日放送）