アマチュアの日本一を決めるウェイクボードの全国大会で優勝した2人が周南市長に喜びを報告しました。



周南市役所を訪れたのは、市内に住む赤木 理紗さんと山縣 浩志さんです。



2人は去年11月に大分県で開かれたウェイクボードの全日本選手権に出場。



赤木さんは30代の部で山縣さんは50歳以上の部で優勝しました。



ウェイクボードとは両足をボードに固定し、専用のロープを手に持ったままボートの引き波を滑るマリンスポーツです。





ジャンプしたり空中でボードを掴んだりする、技の難易度や完成度を競います。（赤木理紗さん）「前回が3位という悔しい結果で終わっていて、今回は全日本で優勝して文部科学大臣賞が取りたいと思って頑張ってきたので、優勝できた時には泣きそうになりました。」（山縣浩志さん）「優勝できると思っていなかったのですごく嬉しかった。長くやってきてよかったと思いました。地元でウェイクボードを知っている人 一緒にできる仲間を増やして徐々に盛り上げていきたい。」普段、赤木さんは保育士、山縣さんはIT系の会社役員として働いていて、2人は今後も仕事を続けながらウェイクボードの魅力を広めていきたいと話していました。