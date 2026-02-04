拉致被害者の横田めぐみさんの母・早紀江さんが、2月4日に90歳の誕生日を迎えました。



■めぐみさんの母・横田早紀江さん

「ここまでまっすぐに倒れることなく、皆様と一緒に日本のために頑張ってこられたことは本当にありがたいことだと思いますが、肝心なことがさっぱり見えない。」



拉致被害者の横田めぐみさんの母・早紀江さんは、2月4日 90歳の誕生日を迎えました。1月27日に会見を開き、いまの心境を語った早紀江さん。拉致問題について「日本の国が必ず解決しなければいけない問題」と指摘し、めぐみさんの帰国を訴えました。



■めぐみさんの母・横田早紀江さん

「みんなで日本中の力を合わせて被害に遭った人を取り返す、元のところに帰してもらうことが解決になるので、それだけ思っている。」



また、金正恩総書記と日本の総理の面会が実現した際は「北朝鮮に行って本当の思いを伝えたい」と話しました。