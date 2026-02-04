中国では17日からの春節を前に旅行シーズンが始まり、過去最多の95億人が移動する見通しです。ただ、中国政府は日本への渡航を自粛するよう呼び掛けていて、日中関係の冷え込みが県内の観光にも影響を与えそうです。



県が発表した観光動向調査によりますと2025年12月の海外からの宿泊客の数は前の年を14.1％上回る2万8138人でした。



一方、中国からの宿泊客の数は前の年より48.7％下回り半数ほどまで減少しました。中国では17日からの春節を前に旅行シーズンが始まり過去最多の95億人が移動する見通しです。しかし、中国政府は日本への渡航を自粛するよう呼び掛けています。鹿児島と上海を結ぶ定期便を運航する中国東方航空も、2025年12月下旬からすべての便を欠航していてすでに10月までの欠航が決まっています。





県内の経済に与える影響は…。（九州経済研究所経済調査部・早渕光孝研究主査）「全国に見ると中国の方がやっぱり観光客が多いのですごい影響があると思うが鹿児島で言うと韓国の方が多くて、中国はそこまで全国と比べると多くないのでそういう意味で言えば、影響としては比較的抑えられる」チェジュ航空の増便や2025年11月のイースター航空の定期便の再開により現在、鹿児島とソウルを結ぶ便は週に21往復と、コロナ禍前よりも増えています。これにより、韓国からの宿泊客が約4割増加。外国人宿泊客の約67％を占めています。韓国からの需要は伸びている一方、日中関係の悪化が長期化することへの懸念も…。（九州経済研究所経済調査部・早渕光孝研究主査）「定期便で直で鹿児島に来る方が、今来られなくなっているので、他の空港を経由して来る方は来るが、団体客とかは少なくなっている。長期化になると、やはり鹿児島の事業者にも少なからず影響は出てくるのかなというふうには思う」県は「引き続き中国に対してはSNS等を活用した情報発信を行い、中国以外の国からの誘客対策にも取り組んでいきたい」としています。