2026年2月5日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年2月5日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
他人のために時間を割いて、自分の時間がおろそかになるかも……。
11位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
情報収集のチャンス。大勢の友人に声をかけるのがカギ。
10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
仲間以外の人と敵対しがち。ヒステリックにならないように。
9位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
うまい話には裏がありそう。決断する前によく考えよう。
8位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
誰にでもいい顔をしないこと。つけ込まれて悔しい思いをするかも。
7位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
人との会話に得るものが多そう。好き嫌いは言わないように。
6位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
和やかな雰囲気づくりが運気上昇のカギ。笑顔を心掛けて。
5位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
大ざっぱな言動は慎んで。神経質なくらいでちょうどいい日に。
4位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
望みがかなう可能性大。自分に無理のない範囲で努力して。
3位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
単独行動を選ぼう。グループ行動よりも力を発揮できるはず。
2位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
ブランド品が幸運の使者に。ハンカチ程度でも持つと吉。
1位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
年上の人との交流に幸運が。聞き役になると得する暗示あり。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)