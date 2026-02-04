杉浦太陽の激変ショットに反響！ ミニスカから美脚際立つ女装姿を公開。「神メイクチャレンジでした」
俳優でタレントの杉浦太陽さんは2月4日、自身のInstagramを更新。かわいい女装姿を披露しました。
【写真】杉浦太陽のかわい過ぎる女装姿
パーカーにミニスカートを合わせたスタイルで、すらりと伸びる美脚が際立っています。この「神メイク」が見られる同番組は、2月10日までTVerで配信中とのこと。見逃した方はぜひチェックしてみてくださいね。
(文:五六七 八千代)
「みんな分かったかなw」杉浦さんは「TBS系『神業チャレンジ』で、神メイクチャレンジでした みんな分かったかなｗ」とつづり、5枚の写真を投稿。そこには、なんと完璧な女装をした杉浦さんの姿が。一見しただけでは本人だと気付かないほどのクオリティーで、その激変ぶりには驚きを隠せません。
「夢空は初節分だね」普段は家族愛あふれる投稿をしている杉浦さん。2月3日には「夢空は初節分だね」とつづり、幸せいっぱいの4枚の写真を公開しました。投稿には、妻・辻希美さんと2025年8月に誕生したばかりの第5子・次女とのほほ笑ましいスリーショットや、家族で節分を楽しむ様子が収められています。今後もすてきなファミリーショットに注目です。
