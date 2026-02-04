今日（2月4日）は暦の上で春が始まるとされる「立春」です。

【写真を見る】「最高」立春にアイス！熊本市で14.2℃記録 “あんなに寒かった”のに、春を感じる1日

朝は冷え込んだものの、日中は暦通りの暖かさとなり、春を感じるような1日でした。

濃いピンクや白の小さな梅の花。暦の上では今日から春です。

記者「日差しがポカポカと感じられ、ダウンコートは脱いでしまいたいほどの暖かさです。梅の花からは甘い香りが漂っていて、春の訪れを感じます」

護国神社の前にある梅園は、まだ蕾が多いものの、梅の花を写真に収める人の姿が。

訪れた人「和みますよね。季節が来たなって。あんなに寒かったですけどね～」

梅の花に顔を近づけて匂いをかぐ人も。

訪れた人「ものすごく良い香りがするよ。赤いのも匂いを嗅いだのだけれど、今が一番だね。今からだね」

熊本地方気象台はおととい2日、梅の開花を発表しました。

立春に冷たいスイーツ



梅の花がほころぶ熊本。観光地では陽気に誘われて冷たいスイーツに顔をほころばせる人たちが。

神戸から「もうイチゴ最高。熊本最高。めっちゃおいしいです。最高」

高校3年生「歩いて来たので、温まっていて」「春ですね、夏っぽいけど」

今日の熊本市の最高気温は14.2℃と、寒さが少し和らぎました。

海外からの観光客には、日本ならではの抹茶アイスが人気のようです。

シンガポールから「ベリーデリシャス。抹茶ソーナイス」

中国から「（おいしい？）イエス」

中国では、旧暦の正月「春節」を前に、おとといから、延べ95億人が移動するとされる「春運」がスタートしました。

その影響はあるのでしょうか？

店舗スタッフ「台湾はいますけど、中国（大陸）からは少ないですね。世間で言っているような影響はそこまでではない」