将棋の第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）第3局が3、4日の両日、東京都立川市の「オーベルジュ ときと」で指され、挑戦者の永瀬拓矢九段（33）が藤井聡太王将（23）＝名人を含む6冠＝に91手で勝利した。通算成績は永瀬の2勝1敗。対局後、両対局者は市内で行われていた大盤解説会場に登場し、集まった約200人の将棋ファンにあいさつした。

激戦を見守ったファンから温かい拍手で迎えられた2人。永瀬は本局を振り返り、「藤井さんの雁木に対して、こちらがどの程度対抗できるかがポイントだと思っていた」と話す。「途中までは予定通りの進行でしたが、かなり激しく駒がぶつかっていた。一手一手読みを入れて指しました」と述べた。

対する藤井はここまで1勝2敗。第3局を終えた時点での負け越しは、2日制で初めてとなる。「乱戦で激しい展開になりましたが、永瀬九段に際どいところまで見切られてしまった。少しずつ足りない、という展開になってしまったと思います」と語った。

第4局は17、18日、和歌山市「和歌山城ホール」で指される。永瀬は「次は後手番ということで厳しい戦いになる。準備していきたい」とし、藤井は「本局はチャンスの少ない将棋になってしまった。反省を踏まえて次局はより内容をよくできるように精いっぱい頑張りたい」とそれぞれ意気込んだ。

本局は先手永瀬、後手藤井で始まった。後手の藤井が雁木模様から金を繰り出す工夫を見せたが、永瀬の深い研究の守備範囲だった。テンポよく指してリードを奪い、難解な終盤でもノーミス。見事な完全試合で立川立飛対局を制した。