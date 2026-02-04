銅板窃盗で神社の屋根むき出し 2度も被害に 別の神社でも同様被害…取引価格“高止まり”の銅を狙ったか 栃木

4日朝、パトカーが急行した現場。

屋根を覆う銅板が大量に盗まれた栃木県内の神社です。

同様の盗難被害は、県内にある別の神社でも確認されていました。

4日、「イット！」取材班が向かったのは栃木・足利市にある大山祇神社です。

被害前の本殿を映した画像をみると屋根は全て緑色でしたが、4日の状態を見ると一部で銅板がなくなっていて、黒い下地がむき出しとなっていました。

そして、近くの地面には銅板をとめていたとみられる金属が落ちていました。

被害は本殿にとどまらず、参拝前に手を清める手水舎（ちょうずや）の屋根も全ての銅板が剥がされ、下地が丸出しの状態。

これらの被害に神社の関係者が気付いたのは2日のことでした。

氏子・亀山政明さん：

直近では先月15日に当番がおさい銭の回収に来ました。そのときには（被害に）気づかなかったようなんです。気がついたのが今月2日の朝。本当に典型的な泥棒の仕業ですね。

すぐに警察に相談し、4日朝改めて状況を確認しにきたところ、さらなる被害に気が付いたというのです。

氏子・亀山政明さん：

（役員が今朝）7時に見に来たら「向こう側もやられている」と。それで再度、警察に通報した。

1回目の被害で本殿の屋根の約4分の1がなくなり、3日から4日にかけてさらに4分の1がなくなっていたといいます。

氏子・亀山政明さん：

怒り心頭っていうのが本音ですけど、言いようがないですね…。少なくとも神様の施設にこういう被害を与えるって事はどういう人なのかもっと考えてほしい。

同様の被害は、大山祇神社の北にある栃木・鹿沼市の加蘇山神社でも出ています。

被害に遭う前の本殿の様子をみると、屋根の棟からひさし部分までが銅板で覆われていることが確認できます。

しかし、被害に遭った後の屋根は銅板がほとんど剥がされ、棟の部分は木材がむき出し。

残っている銅板は強引に切断されたとみられ、ギザギザです。

この現場でも、手水舎の屋根を覆っていた銅板が全てなくなっていました。

神社の関係者によると、盗まれたのは1月中旬ごろで、警察に被害届を出しているものの「どこまで戻せるか不安」としています。

被害に遭った2つの神社はいずれも集落から離れた山の中にあり、訪れる人は少ない状況でした。

取引価格が高止まりする銅を狙ったとみられる2つの犯行。

いずれについても、警察が盗難事件として捜査しています。