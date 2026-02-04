『news every.』では、衆議院選挙の投票先を考えるきっかけになるような情報を、連日お伝えしています。4日は「住宅高騰への対策」について、日本テレビ経済部・不動産担当の片山桂子記者が解説します。

■「上昇抑制」掲げる党 “外国人”実際の高騰要因？

東京など首都圏を中心にマンションの価格が高騰しています。

去年、東京23区内で売り出された新築マンションの平均価格は1億3000万円を超えていて、賃貸物件でもファミリー向けの家賃は平均で25万円以上です。住まいにかかる費用が家計を圧迫する要因となっていて、今回の衆院選でも住宅の高騰対策が争点の1つになっています。それぞれの政党が打ち出している対策を整理します。

まずは「住宅価格の上昇抑制」を掲げる党を見ていきます。

自民党は、投機的売買、つまり転売してお金もうけをするための売買を抑制するとしたほか、外国人政策として国籍を含むマンションなどの取引実態の調査・分析をふまえ取得規制を検討しています。

参政党は、外国人による不動産取得が価格高騰の一因だとして、外国人による住宅購入に一定の制限を設けるとしています。

ゆうこく連合は、外国人や投機性の購入などの規制を強化としています。

日本保守党は、外国資本の不動産購入を規制するとしています。

――外国人による投機的なマンション取得が、実際に高騰の要因となっているのでしょうか？

国交省の調査によりますと、去年上半期に東京23区の新築マンションを取得した国外の個人や法人は3.5％、また投機目的が疑われる短期の売買は外国人、日本人問わず8.5％でした。

外国人による投機目的の売買が明確に高騰の要因といえるかは、冷静にみる必要がありそうです。

■「負担軽減」掲げる党 「上昇抑制」と両方掲げる党も

「住宅費の負担軽減」を掲げる党を見ていきます。

中道改革連合は、家賃補助や安価な住宅の提供、空き家を借り上げる「みなし公営住宅」の整備するとしています。

れいわ新選組は、公営住宅の量産に加え所得のみを要件とする公的な家賃補助制度を創設するとしています。

チームみらいは、AI・ロボットなどを活用した住宅供給の拡大を推進。また、公営住宅の供給を拡大するとしています。

「価格上昇の抑制」と「住宅費の負担軽減」の両方を掲げるのが、次の4党です。

日本維新の会は、外国人などの不動産取引の動向把握などの強化に向け調査を行う、また、空き家などの流通を促進し住宅供給を加速するとしています。

国民民主党は、「空室税」などを導入して投資目的の不動産売買を抑制、また中・低所得者向けの家賃控除制度を創設するとしています。

共産党は、大規模な再開発などを見直し住宅投機を規制、また、家賃減税、家賃補助制度をつくるとしています。

社民党は、転売や複数物件購入の規制などを制度化、また良質な公営住宅を増やすとしています。

■「安く住める住居の提供」実現は…そもそもなぜ高騰？

東京でマンション建設に適した土地はすでに開発し尽くされていて、物理的にも、限界があるといわれています。

また、空き家の利用については、所有者が高齢だったり、相続した人が遠くに住んでいたりして、売ったり貸したりすることに消極的なケースが多いということで、簡単にはいかなそうです。

家賃の補助は一時的には恩恵があるかもしれませんが貸主側からみると、補助がある分、家賃を引き上げてもいいだろうということにもなりかねず、結局は税金だけが使われるという悪循環に陥る可能性もあります。

建設資材の価格や人件費の上昇で、ある不動産会社ではマンションの建設コストが5年前の2倍近くになっているといいます。

それで、新築マンションが高騰し、新築を諦めた人たちが中古マンション市場に流れて、中古も値上がり、もう購入は無理と賃貸を選ぶ人が増えて家賃も上昇というループになっています。

住宅高騰の背景には東京への「一極集中」もあります。

その裏側にある地方の過疎化の問題など日本全体に視野を広げて公約を見比べるということも大切だと思います。