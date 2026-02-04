竹内涼真、中学時代に待ち受けにしていた女優告白「あんたが」コンビ再会でハグ＆ハイタッチ【2026年エランドール賞】
【モデルプレス＝2026/02/04】女優の夏帆が、日本映画テレビプロデューサー協会主催の「2026年 エランドール賞」を受賞し、4日に都内で行われた授賞式に登壇した。
【写真】竹内涼真が待ち受けにしていた人気女優
映画 「BAUS 映画から船出した映画館」、ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」「塀の中の美容室」「ホットスポット」「湖泥」での演技が評価された夏帆は、ビジューが煌めく黒のロングワンピースで登場。「撮影が終わった、放送が終わった今でも本当にたくさんの方に声をかけていただきます。本当に作品を楽しんでくださってたんだなっていうのが伝わってくるような熱いお声もいただいたりして、そんなお声を聞いて、やっぱりもっともっと頑張らなきゃいけないなと。皆様に素敵な作品を、皆さんに楽しんでいただける作品をお届けできるように、もっともっと良いお芝居ができるようになりたいと強く思いました」と決意を語った。
お祝いゲストは「じゃあ、あんたが作ってみろよ」でともにW主演を務めた俳優の竹内涼真。真っ赤なスーツスタイルで登場し、夏帆に花束を渡すと握手とハグを交わした。竹内は昔から夏帆のファンであったことを打ち明け、中学生の時には夏帆を待ち受けにしていたことを告白し「ドラマの初めはちょっと言うとキモいかなと思って、でも今思い出したんで報告しときます」とお茶目に話しつつ「昔から見てる夏帆さんと素敵なドラマを一緒に作り上げることができて嬉しかった」「引き続きまた共演できるように僕も頑張りますし、お互い頑張っていきましょう」と改めて祝福。最後には再び握手とハイタッチを交わした。
1956年にスタートした「エランドール賞」は、優れた映画・テレビの作品、プロデューサー、俳優の顕彰制度（選考対象期間：2024年12月1日〜2025年11月30日）。めざましい活躍で、将来の飛躍が期待される人に贈られる「エランドール新人賞」は、今回より新人賞を外し、「エランドール賞」に名称を変更した。
今年は、夏帆のほか、岡山天音、佐藤二朗、高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）、松村北斗（SixTONES）、芳根京子が受賞した。（modelpress編集部）
◆夏帆、竹内涼真から祝福
◆夏帆・松村北斗・芳根京子ら「エランドール賞」受賞
