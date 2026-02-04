高石あかり、人気俳優との再会ショットに反響「ベビわるコンビ尊い」「朝ドラ女優と大河俳優のコラボ」
【写真】23歳朝ドラ主演女優と大河出演俳優が再会
2月3日、大阪・寝屋川市の成田山不動尊で行われた「節分祭」に連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）で共演中のトミー・バストウらと参加した高石。これを受け「久しぶりに池松さんとお会いすることができました！成田山での再会、嬉しかったです」と同イベントに出席していた俳優の池松壮亮、トミーとの笑顔の3ショットを公開し「そして、豊臣兄弟最高です！！！」と池松が出演するNHK大河ドラマ「豊臣兄弟！」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BSプレミアム・BS4K、毎週日曜午後6時〜）を絶賛した。
高石と池松は映画「ベイビーわるきゅーれ ナイスデイズ」（2024）にて共演している。
この投稿には「朝ドラ女優と大河俳優のコラボ」「ベビわるコンビ尊い」「映画ではバチバチだったのに…（笑）」「すごい世界線」「奇跡の組み合わせ」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
