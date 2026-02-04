貴重な美容テクを伝授！新人モデル3人が【Ray㋲・中川紅葉】と美容座談会♡

新人モデル3人が「Rayレギュラーモデル」をめざし、さまざまなことに挑戦する連載企画。今回は、Ray㋲・中川紅葉と美容のお悩みについて座談会！Ray㋲のなかでも、美にストイックな紅葉に、貴重な美容テクをたっぷり教えてもらいました♡

Rayレギュラーモデルまでの道 Ray㋲の紅葉と美容座談会 『SBC湘南美容クリニック presents TGC AUDITION 2025』にてRay賞を獲得した3人が「Rayレギュラーモデル」をめざし、さまざまなことに挑戦する本企画。 今回はプロのモデル級の美肌を手に入れたい！ということで、Ray㋲のなかでも、美にストイックな紅葉に貴重な美容テクを直接教えてもらいました。

Beauty Talk with Kureha 3人が今抱えているリアルな肌の悩みを紅葉に相談！トークのなかには、モデルとして真似すべきテクがたくさんつまっていました。

Question 山口知花ちゃんの質問 紅葉さんがリアルにやっているむくみ対策教えてください！ 山口「私、普段からすごくむくみやすい体質で。特に、大事な撮影の日の朝、むくんでしまうのが悩みなんです」 紅葉「モデルの大敵だよね。私は毎日、カリウムのサプリを飲んでる。大事な撮影の前日は、とにかく塩分を控えたいから、納豆のタレもかけない！ あとは、朝風呂がおすすめ。40〜41℃のお湯に10〜15分浸かって、ひたすらマッサージして寝ている間にたまった水分とか血流を流すの。私は、TGCの本番の朝とかに絶対やってるよ！」 山口「次のRayの撮影のとき、朝風呂絶対やってみます！ちなみに、サプリっていつ飲んでるんですか？」 紅葉「私は毎日、朝と夜に飲んでる！サプリを飲むようになってからむくみに悩まなくなった気がする！」 山口「ありがとうございます！試してみます！」

Question 冨塚紫乃ちゃんの質問 肌のコンディションの整え方を知りたいです！ 冨塚「モデルさんって常にキレイな肌をキープしていなきゃいけないと思うんですけど、紅葉さんは普段からどうやって肌管理をしてますか？」 紅葉「肌は、インナーケアが一番大事。私は基本的和食で、お腹はお米で満たすようにしてる。ロケ弁でも、気づいたら魚を選んでるかな。 小麦とかお菓子は摂りすぎるとあとから絶対肌に出るって考えなの。ニキビができたときに、『あ、あのときのチョコだ』ってなるんだよね（笑）」 冨塚「撮影の前ってどれくらい前から調整するんですか？」 紅葉「小麦やお菓子は、1週間前から食べない！でも1週間前だけ我慢するってよりも、基本的に和食にするとか、毎日の継続が肌の調子につながる気がする！」 冨塚「食べることが大好きなんですが、和食生活、明日から始めてみます！」

Question スミレちゃんの質問 肌のカサつきが気になります。普段どんな保湿ケアをしていますか？ スミレ「この時期ってめっちゃ乾燥しませんか？」 紅葉「わかる。普段は、ミストスプレーを持ち歩いて、乾燥が気になった瞬間、顔に吹きかけてる。新幹線とか長時間の移動中は、まわりの目を気にせず、パックしてるよ（笑）」 スミレ「私、メイクしているときが一番乾燥するんですけど、長時間の撮影のときとかどうしてるんですか？」 紅葉「メイク前に保湿しすぎるのは、ファンデのノリが悪くなるからNG。こまめに水を飲んで、内側から潤してるよ！」 スミレ「スキンケアのなかでの保湿のコツも知りたいです！」 紅葉「厚み2cmはあるんじゃない？ってくらい保湿クリームで顔にフタをして寝ること（笑）。惜しまずに使いたいから保湿クリームはコスパ重視だよ！」 スミレ「なるほど。ありがとうございます！」

レギュラーモデル候補生3人の座談会後の成果をご報告♡ 紅葉の貴重な美容テクをたっぷり学んだ3人。その後、約1週間にわたって、教わったテクを実践してもらいました。みんなのリアルな成果を発表します！ 山口知花（22） 「朝風呂の効果が絶大で、顔まわりがすっきりしてきた気がします！初めて美容のために、サプリにも挑戦し始めました。これからはインナーケアで、内側からキレイをめざします！」 冨塚紫乃（17） 「保湿命！ということで、毎日パックしています。肌の水分量が変わったのか、次の日のメイクノリが全然違う！食事も和食を中心にしたら、なんだか肌の調子がいいです♡」 スミレ（17） 「紅葉さんの保湿クリーム2cm作戦に挑戦！毎日続けてみたら、カサつきが気にならなくなりました！こんな簡単なケアでここまで変わるなんて！と驚いています」

Ray編集部 エディター 草野咲来