演歌歌手の山川豊が４日、都内でデビュー４５周年のキックオフコンサートを行った。

１９８１年２月５日に「函館本線」でデビュー。ワンマンコンサートは実に１０年ぶりで、この日発売した新曲の「駅」や「アメリカ橋」など全２４曲を披露した。

山川は２４年１月にステージ４の肺がんであることを公表。脳や脊髄にも転移がみられているとしていたが、病と闘いながら迎えた４５周年に「２年前はここに立てるとは正直思っていなかった。医療の進化、そしてたくさんの方の温かいご支援でこうやって４５周年を迎えることができました」と感謝した。

現在は抗がん剤治療を続けながら月に１度のペースで検査に通っている。「今月は脳の検査をやって、お薬の関係で血液検査や胸のレントゲンを撮る。副作用で一番大変なのが間質性肺炎になりやすい。それで（ケアをしながら）２年やって参りました」と説明し「いろいろと副作用はありますけど、ステージに立てるだけでも少々の痛み、つらさはすぐに消えます。舞台に立っていると。ここが私の場所だと認識しました」と感慨深げに話した。

主立った副作用としては「発疹に２年悩まされてます。手と足、おしりに発疹が出て、一時は抗がん剤を中断したほど」という。「あとは内出血があちこちに出てくる。口内炎はきょうは２つできていますが、２つぐらいは平気。最高６個できました。それでも『食べなきゃいけない』が頭にあるからよく食べますね」と語った。

副作用で最もつらいのは「味覚障害の一種なのか、口の中が痰（たん）も唾液も塩だらけで喉にひっかかる」こと。「ステージで水を飲んだことがないのがポリシーで来ましたから。飲みたいときは袖に入ってから飲みます」と努力の跡をのぞかせた。