閉幕から約半年…万博と同規模以上の花火大会決定 場所は大阪・貝塚【開催概要】
貝塚EXPO花火実行委員会は4月4日、大阪・貝塚の府営二色の浜公園 BLUEPARKおよび周辺エリアで「JAPAN FIREWORKS EXPO 2026 in Osaka-Nishikinohama」を開催する。
【動画】「ずっとクライマックス」5分にわたって夜空に大輪の花を咲かせた最終日の花火
2025年10月13日に閉幕した大阪・関西万博（EXPO2025）で多くの人が興奮と感動を体験した花火。同大会の花火は、万博と同規模以上のスケールを掲げ、ワイド約300メートル以上の展開と、最大10号（1尺）の打ち上げを予定している。花火本来の迫力と美しさに、大阪・関西万博に縁のある音楽などとシンクロする演出やプログラムも加えて、万博の余韻を楽しめる花火大会を目指す。当日は、日中から楽しめるイベントとして、フード・BBQ・体験コンテンツ等を予定している。
また同イベントは、万博で生まれた体験を未来へつなぐ“レガシー”として、今後の継続開催も視野に入れているとし、長期的な取り組みとして内容の充実と地域経済への貢献を進めながら、大阪府・貝塚市および泉州地域を代表する花火イベントへと育てていくことを目指す。
【開催概要】
名称：JAPAN FIREWORKS EXPO 2026
開催日：2026年4月4日（土）※雨天決行・荒天中止
開催地：大阪府貝塚市（会場詳細は後日発表）
主催：貝塚EXPO花火実行委員会
打ち上げ内容：音楽とシンクロした花火ショー（約60分）
打ち上げ規模：万博と同規模以上／ワイド300メートル以上／最大10号（1尺）予定
観覧方法：全席有料観覧制
※当日、無料観覧エリアはございません。会場周辺で観覧する場合は、必ず観覧チケットをご購入の上、有料エリアからご観覧ください。（路上や歩道、近隣店舗の駐車場など、お自身の敷地以外からの観覧は、お止め下さい）
※チケット販売は2月7日頃を予定しています。（発売日時の確定後、公式SNSにてご案内します）
※近隣の駐車場は、全て事前予約制となります。（チケット購入時にご予約可能です。）
※お得なチケットを数量限定先着で発売を予定しています。
【動画】「ずっとクライマックス」5分にわたって夜空に大輪の花を咲かせた最終日の花火
2025年10月13日に閉幕した大阪・関西万博（EXPO2025）で多くの人が興奮と感動を体験した花火。同大会の花火は、万博と同規模以上のスケールを掲げ、ワイド約300メートル以上の展開と、最大10号（1尺）の打ち上げを予定している。花火本来の迫力と美しさに、大阪・関西万博に縁のある音楽などとシンクロする演出やプログラムも加えて、万博の余韻を楽しめる花火大会を目指す。当日は、日中から楽しめるイベントとして、フード・BBQ・体験コンテンツ等を予定している。
【開催概要】
名称：JAPAN FIREWORKS EXPO 2026
開催日：2026年4月4日（土）※雨天決行・荒天中止
開催地：大阪府貝塚市（会場詳細は後日発表）
主催：貝塚EXPO花火実行委員会
打ち上げ内容：音楽とシンクロした花火ショー（約60分）
打ち上げ規模：万博と同規模以上／ワイド300メートル以上／最大10号（1尺）予定
観覧方法：全席有料観覧制
※当日、無料観覧エリアはございません。会場周辺で観覧する場合は、必ず観覧チケットをご購入の上、有料エリアからご観覧ください。（路上や歩道、近隣店舗の駐車場など、お自身の敷地以外からの観覧は、お止め下さい）
※チケット販売は2月7日頃を予定しています。（発売日時の確定後、公式SNSにてご案内します）
※近隣の駐車場は、全て事前予約制となります。（チケット購入時にご予約可能です。）
※お得なチケットを数量限定先着で発売を予定しています。