【義母！2週間預かって】「ゼッタイうちで預かるぞ！」夫、謎の正義感を発動＜第4話＞#4コマ母道場
義母が泊まりに来る――ママにとっては、かなり気力を使う一大イベントですよね。受け入れられる日数にも、人それぞれ限度があるはず。ではもし、その限度を超える滞在を希望されたら……あなたならどうしますか？
第4話 なにがなんでもうちで預かる
【編集部コメント】
義母と1年前から同居してくれている義姉。もちろんありがたい気持ちはいっぱい、2ヶ月に一度、2週間リフレッシュしたくなる気持ちも十分にわかります。しかし、義母の預け先がわが家でなくても……というのがイツキさんの言い分。それなのにイツキさんの気持ちを汲んでくれないコウタさん。イツキさん、怒りのスイッチが入りました。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
第4話 なにがなんでもうちで預かる
【編集部コメント】
義母と1年前から同居してくれている義姉。もちろんありがたい気持ちはいっぱい、2ヶ月に一度、2週間リフレッシュしたくなる気持ちも十分にわかります。しかし、義母の預け先がわが家でなくても……というのがイツキさんの言い分。それなのにイツキさんの気持ちを汲んでくれないコウタさん。イツキさん、怒りのスイッチが入りました。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙