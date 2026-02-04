【義母！2週間預かって】「ゼッタイうちで預かるぞ！」夫、謎の正義感を発動＜第4話＞#4コマ母道場

写真拡大 (全5枚)

義母が泊まりに来る――ママにとっては、かなり気力を使う一大イベントですよね。受け入れられる日数にも、人それぞれ限度があるはず。ではもし、その限度を超える滞在を希望されたら……あなたならどうしますか？

第4話　なにがなんでもうちで預かる



【編集部コメント】

義母と1年前から同居してくれている義姉。もちろんありがたい気持ちはいっぱい、2ヶ月に一度、2週間リフレッシュしたくなる気持ちも十分にわかります。しかし、義母の預け先がわが家でなくても……というのがイツキさんの言い分。それなのにイツキさんの気持ちを汲んでくれないコウタさん。イツキさん、怒りのスイッチが入りました。

原案・ママスタ　脚本・大島さくら　　編集・石井弥沙