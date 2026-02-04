「Special Memorize ひみつのアッコちゃん テクマクマヤコンコンパクト」（税込 5280円）　※送料・手数料別途

　1988年に放送されたアニメ『ひみつのアッコちゃん（第2作）』で主人公のアッコちゃんが変身の際に使用する「テクマクマヤコンコンパクト」が、大人のためのなりきり玩具仕様で復刻商品化。2月4日（水）の16時00分から予約受付を開始している。

■OP「ひみつのアッコちゃん」が流れる！

　今回登場する「Special Memorize ひみつのアッコちゃん テクマクマヤコンコンパクト」は、本作の原作者の赤塚不二夫生誕90周年を記念して復刻商品化したアイテム。

　本体のデザインは当時発売された玩具に近づけて再現。ピンクを基調としたデザインに、コンパクトの外側には印象的な「A」をデザインし、内側には金色メッキ加工やホットスタンプによる華やかな装飾を施したほか、大きな鏡も搭載している。

　また、本体には静電センサーを搭載しており、中央部をタッチすると印象的な変身メロディが流れる仕様。

　楽曲は、懐かしのオープニングテーマ「ひみつのアッコちゃん」を収録しており、当時の思い出が鮮やかに蘇る。

　「Special Memorize ひみつのアッコちゃん テクマクマヤコンコンパクト」は、2月4日（水）の16時00分から4月3日（金）の23時00分まで、バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」で予約を受け付ける予定。商品発送は7月を予定している。