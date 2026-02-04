ÂÇ·âÎý½¬¤¹¤ëÎëÌÚµ®¡Ê»£±Æ¡¦ÃæÂ¼ÂÀ°ì¡Ë

¡¡12µåÃÄ¥À¥ó¥È¥Ä¤Î54¿Í¤Î°éÀ®Áª¼ê¤òÊú¤¨¤ë¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡£»ÙÇÛ²¼¾º³Ê¤ò½ä¤ëÁè¤¤¤â·ãÎõ¤ò¶Ë¤á¤ë¡£½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¤Ç¤â¥¢¥Ô¡¼¥ë¹çÀï¤¬·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢ÀÆÆ£ÏÂÌ¦2·³´ÆÆÄ¤â¡Ö¤³¤Ã¤Á¤¬¥¹¥È¥Ã¥×¤ò³Ý¤±¤Æ¤¢¤²¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤Û¤É¤ÎÎý½¬¤ÎÃî¤¬¡¢°éÀ®¥ë¡¼¥­¡¼¤Ë¤¤¤ë¡£°éÀ®5°Ì¡¢ÎëÌÚµ®Âç³°Ìî¼ê¡Ê24¡Ë¡áCLUB¡¡REBASE¡á¤À¡£

¡¡BÁÈ¡Ê2·³¡Ë¤Ç¥×¥í½é¤á¤Æ¤Î¥­¥ã¥ó¥×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£¤½¤³¤«¤é½éÆü¡¢2ÆüÌÜ¤ÈÂ³¤±¤Æ¸á¸å6»þ¤ÎºÇ½ª¥Ð¥¹¤Çµ¢½É¤·¡¢¥¢¡¼¥ê¡¼¥ï¡¼¥¯¤â·ç¤«¤µ¤º»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤¹¤¬¤ËÎëÌÚµ®¤â¡ÖËèÆü¡ÊÁö¹Ôµ÷Î¥¤¬¡Ë10¥­¥í¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¯¤ë¤°¤é¤¤Áö¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤Þ¤À4Æü¤·¤«¤¿¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÈèÏ«Åª¤Ë¤Ï¤â¤¦ËÜÅö¤ËÂÎ¤¬¥Ð¥­¥Ð¥­¤Ç¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤¹¤ë¤Û¤É¼«¤é¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡¥Ï¡¼¥É¥ï¡¼¥¯¤Ë¤Ï¤Ï¤Ã¤­¤ê¤È¤·¤¿ÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖËÍ¤¬¤Ê¤ê¤¿¤¤Áü¤¬¤¢¤ë¡£¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÂÇ¤Æ¤ë¤è¤¦¤ÊÂÇ¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿»þ¤Ë¡¢°µÅÝÅª¤Ë¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Ê¤¤½ê¤ÎÊý¤¬Â¿¤¤¡£¤½¤ì¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤­¤Ë¡¢É¬Á³Åª¤Ë¡ÊÎý½¬»þ´Ö¤¬¡Ë¤«¤«¤Ã¤Á¤ã¤¦¡×¡£ÂÇ·âÎý½¬¤Çµå¾ìÎ¢¤ÎÌÚ¤Ë²¿ÅÙ¤âÂÇµå¤òÆÍ¤­»É¤¹¥Ñ¥ï¡¼¤¬Ì¥ÎÏ¡£°ìÊý¤ÇÁÆºï¤ê¤ÊÉôÊ¬¤âÂ¿¤¤¤È¼«Ç§¤¹¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¼«¤é¤Î¼ÂÎÏ¤òµÕ»»¤·¤¿¾å¤ÇÆ³¤«¤ì¤¿Îý½¬ÎÌ¤À¡£

¡¡½êÂ°¤·¤¿¥¯¥é¥Ö¥Á¡¼¥à¡ÖCLUB¡¡REBASE¡×¤Ç¤Î·Ð¸³¤âÎý½¬ÎÌ¤Ë½Å¤­¤òÃÖ¤¯¹Í¤¨¤òÆ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖËÍ¤¬¤¤¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¡¢¼Ò²ñ¿Í¤Ç10Ç¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿Êý¤â¤¤¤¿¡£Ä¹¤¯Ìîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢Îý½¬ÎÌ¤¬·²¤òÈ´¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¡×

¡¡ÀÆÆ£2·³´ÆÆÄ¤ÏÂè1¥¯¡¼¥ë¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤ÎÀÑ¶ËÅª¤ÊÎý½¬»ÑÀª¤ò¤¿¤¿¤¨¤ë¡£ÎëÌÚµ®°Ê³°¤ÎÁª¼ê¤âÌÜ¤Î¿§¤òÊÑ¤¨¤Æº£¥­¥ã¥ó¥×¤ËÎ×¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÌÔÎý½¬¤ÎÀè¤Ë»ÙÇÛ²¼¾º³Ê¤Ø¡£°ì¿Í¤Î¥ë¡¼¥­¡¼¤¬¥×¥í¤Î°ìÊâ¤òÊâ¤ß»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¡Êµ´ÄÍ½ßÇµ²ð¡Ë