¡¡14ºÐ¤Ç½éÀ°·Á¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÀ°·Á28²ó·«¤êÊÖ¤·¤¿¤³¤È¤òÀÖÍç¡¹¹ðÇò¤·¤Æ¤¤¤ë35ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡¡Öº£¤Î»Å»ö¤È¥Þ¥¤¥ó¥É¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¼õ¤±¤ÆÃý¤êÅÝ¤·¤Æ¤¤¿!¼«Ê¬¤òµÒ´Ñ»ë¤Ç¤¤ëÎÉ¤¤µ¡²ñ¤ËÂç´¶¼Õ¡£»Å»ö¤ÇÇº¤ó¤Ç¤¿¤ê¡¢Ä©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ë¤¼¤ÒÆÉ¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤µ»ö¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¤Ï¤¿¤é¤¯¾ðÊó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥ë¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¿åÂô¥¢¥ê¡¼¡£¥ì¡¼¥¹¤¬¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿½ãÇò¤Î¥É¥ì¥¹»Ñ¤Ç¤Î»£±ÆÉ÷·Ê¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿åÂô¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ï¡Ö´é¤Á¤Ã¤µ¤¹¤®¤ë¤ë¤ë¤ë¤ë¡×¡Ö¤ª´é¤ä¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó»ÑÀª¤âÁ´¤Æ¤¬Èþ¤·¤¤¡Å¡×¡ÖÄ¶ÀäºÇ¹â¤Ë²Ä°¦¤¤¡×¡Ö·ë¹½¹¥¤¤Ê´éÎ©¤Á¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¿åÂô¤Ï¡ÖÂè2¤Î¥í¡¼¥é¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÏÃ¤·Êý¤äÀ¼¤Ê¤É¤ò¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¥í¡¼¥é¤Ë»÷¤»¤¿¡Ö¥¿¥á¸ý¥¥ã¥é¡×¤Ç2013Ç¯¤Ë¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£23Ç¯¤Ë¤ÏYouTube¡Ö³¹Ï¿ch¡Á¤¢¤Ê¤¿¤Î¿ÍÀ¸¡¢¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¡Á¡×¤Ë½Ð±é¤·¡¢Ãæ2¤Ç½é¤á¤ÆÀ°·Á¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£24Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ö°¦¤Î¥Ï¥¤¥¨¥Ê season4¡×(ABEMA)½Ð±é»þ¤Ë¤Ï¡ÖÈ¾Ê¬³¤³°¤Ë½»¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢ÆüËÜ´ë¶È¤È³¤³°¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤Ê¤°»Å»ö¡×¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£