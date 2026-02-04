¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥®¥È¡×¤Ç¥®¥ë¥¹Ìò¤ò±é¤¸¤¿¡Ö½ãÎõ¡×¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¡¦Í§°æÍºÎ¼¤µ¤ó¤ÎºÆ²ñ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¡£¼Ì¿¿¤Ï¡Ö½ãÎõ¡×¥á¥ó¥Ð¡¼»þÂå(Í§°æÍºÎ¼Ameba¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤æ¤¦¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¡×2011Ç¯Åê¹Æ¤è¤ê)

¡¡¥à¡¼¥É²ÎÍØ¥³¡¼¥é¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡Ö½ãÎõ¡×¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÇÐÍ¥¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö¥¢¥®¥È25¼þÇ¯¡ªÄÅ¾åæÆ°ì¤È¡ØÌÜ³Ð¤á¤í¡¢¤½¤Îº²¡Ù¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÏÃÂê¤Î1Ëç¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤ÏÍ§°æÍºÎ¼¤µ¤ó(45)¡£

¡¡2001Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥®¥È¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü)¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦ÄÅ¾åæÆ°ì/²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¢¥®¥È¤ò±é¤¸¤¿ÇÐÍ¥¡¦²ì½¸Íø¼ù(47)¤ÈÊÑ¿È¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ê¡¢¤Û¤Û¾Ð¤àÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£

¡¡°±¸¶ÎÃ/²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥®¥ë¥¹¤ò±é¤¸¤¿Í§°æ¤µ¤ó¤Ï²ì½¸¤È¶¦±é¡£19Ç¯¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¡¢20Ç¯¤«¤éÂçºå¤Î¾ÆÆùÅ¹¤ÇÅ¹Ä¹¤È¤·¤Æ¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡²û¤«¤·¤Î¥é¥¤¥À¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤¢¤Ã¤Ä¡×¡Ö¤â¤¦¤Û¤ó¤ÈºÇ¹â¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö25Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¤â¤ªÆó¿Í¤È¤âÊÑ¿È¥Ý¡¼¥º¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö²û¤«¤·¤¤¤Í¡£º£¸«¤Æ¤â¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤¤ªÆó¿Í¡×¡Ö¤ª¡¼¡ª¤³¤ì¤Ï¶»Ç®¤Ç¤¹¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¥¢¥®¥È¤Îå«¤ÆÀ¨¤¤¡ª¡×¡Ö°±¸¶¤µ¤ó¤Î¾Æ¤¯Æù¤È¤«ÀäÂÐÈþÌ£¤¤¤ä¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£