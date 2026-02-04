◆ソフトバンク春季キャンプ（4日、筑後）

ソフトバンクの育成2年目、漁府輝羽外野手（23）が、王貞治球団会長（85）から打撃指導を受けた。自分のスイングをする大切さを伝えられ、練習後の特打ではその言葉を胸にバットを振った。

ロングティーをしている時、王会長から声をかけられた。「飛ばす能力は持っているから、投手の球に対しても自分のスイングができるように常に意識しなさい。自分の打てるポイントで打てるように」。その言葉を聞いた漁府は「短い時間で長所と短所をしっかり伝えてくださってうれしかった」と語る。

漁府は東北福祉大から育成ドラフト10位で昨年入団。183センチ、94キロと恵まれた体格で、右の大砲候補として期待されている。ただ昨季はファーム非公式戦に105試合出場したものの打率1割5分6厘、本塁打6本と結果を残せなかった。

漁府に打撃について話をする王球団会長

王会長は説明した。「彼には、インパクトが大事だよという話（を伝えた）。プロに入ってくるとみんな先輩たちが力強いから、自分も力強くしようとすると、当たる所がおろそかになっちゃう。どんな体の人でも、インパクトが一番大事。プロの投手は（今までより）すごい所に放ってくるから、余計インパクトが大事。その意識は持たないとこの世界では生きていけない」

午後からの特打。漁府は王会長からの言葉を胸にバットを振った。「感覚的に良かった。がむしゃらに振るんじゃなくて自分のスイングをすることを意識した」とうなずいた。通算868本塁打を誇る世界のホームラン王の言葉を胸に、これからもひたすらバットを振り続ける。（浜口妙華）